В преддверии зимних праздников ведущие мировые визажисты советуют заменить массивный глиттер на изящный макияж "звездная пыль", который станет безупречным акцентом новогодней ночи. Этот тренд представляет собой облегченную и элегантную версию классического праздничного сияния, где невесомые вспышки микрошиммера создают нежный эффект мерцания на коже.

Макияж в стиле "звездная пыль" стал главным бьюти-фаворитом для встречи Нового года по версии издания Vogue. По словам основательницы Half Magic Донни Дэйви, нежное мерцание на лице создает теплое ощущение праздника и служит эстетическим жестом заботы о себе.

Как выглядит макияж "звездная пыль": смотрите видео

Макияж "звездная пыль": секрет привлекательности

Главная фишка этой эстетики заключается в отказе от тяжелых слоев глиттера или плотного фольгированного покрытия в пользу полупрозрачной россыпи частиц. Звездная пыль создает мягкую дымку, которая ловит свет под неожиданными углами, придавая образу свежести и изысканности. Известная визажистка Александра Френч отмечает, что этот нежный блеск напоминает чистые детские эмоции от распаковки подарков под елкой.

Модный макияж на Новый год с мерцанием: смотрите видео

Как повторить мерцание на веках

Для базового нанесения Донни Дэйви советует начать с полупрозрачной пастельной базы бледно-розового, лавандового или кремового оттенка шампанского. Мерцающие тени наносят подушечками пальцев в центр подвижного века и аккуратно растушевывают к краям, избегая идеально выверенных линий. Для более выразительного взгляда шиммер добавляют в уголки глаз, а кистью проводят вдоль нижнего века, создавая легкий гранжевый акцент.

Для выразительного вечернего образа визажисты предлагают сочетать текстуры, как это сделала Александра Френч для футуристического лука Аликс Эрл. Мастерица нанесла тени Chrome Melt от Urban Decay поверх жидкой базы MAC Dazzleshadow Liquid Eyeshadow, добавив сверху мелкий пигмент Question Beauty.

Макияж с блеском на Новый год: смотрите видео

Сверкающие акценты для тела, прически и ногтей

Тренд stardust прекрасно подходит для открытых праздничных нарядов. Донни Дэйви рекомендует украшать легким шиммером скулы, ключицы, плечи и зону декольте с помощью хайлайтера или специального спрея. Мелкий блеск можно также распылить на пряди волос поверх фиксирующего спрея.

Поклонницы сдержанных решений могут выбрать одноименный нейл-арт, который уже продемонстрировали Тейлор Свифт и Селена Гомес. Звездный мастер маникюра Том Бачик создает этот эффект с помощью сочетания перламутровой пудры, мелкого шиммера и объемных золотистых гелевых деталей.

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