Макіяж у стилі "зоряний пил" став головним б'юті-фаворитом для зустрічі Нового року за версією видання Vogue. За словами засновниці Half Magic Донні Дейві, делікатне мерехтіння на обличчі створює тепле відчуття свята та працює як естетичний жест турботи про себе.

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Який вигляд має макіяж "зоряний пил": дивіться відео

Макіяж "зоряний пил": секрет привабливості

Головна фішка цієї естетики полягає у відмові від важких шарів глітеру чи щільного фольгованого покриття на користь напівпрозорого розсипу часточок. Зоряний пил створює м'який серпанок, що ловить світло під несподіваними кутами, додаючи образу свіжості та вишуканості. Знаменита візажистка Александра Френч зазначає, що цей делікатний блиск нагадує чисті дитячі емоції від розпакування подарунків під ялинкою.

Модний макіяж на Новий рік з мерехтінням: дивіться відео

Як повторити мерехтіння на повіках

Для базового нанесення Донні Дейві радить розпочати з напівпрозорої пастельної бази блідо-рожевого, лавандового чи кремового відтінку шампанського. Мерехтливі тіні наносять подушечками пальців у центр рухомої повіки й акуратно розтушовують до країв, уникаючи ідеально вивірених ліній. Для глибшого погляду шимер додають у куточки очей, а пензлем проходять уздовж нижньої повіки для створення легкого гранжевого акценту.

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Для виразного вечірнього образу візажисти пропонують поєднувати текстури, як це зробила Александра Френч для футуристичного луку Алікс Ерл. Майстриня нанесла тіні Chrome Melt від Urban Decay поверх рідкої бази MAC Dazzleshadow Liquid Eyeshadow, додавши зверху дрібний пігмент Question Beauty.

Макіяж з мерехтінням на Новий рік: дивіться відео

Сяйливі акценти для тіла, зачіски та нігтів

Тренд stardust чудово адаптується для відкритого святкового вбрання. Донні Дейві рекомендує прикрашати легким шимером вилиці, ключиці, плечі та зону декольте за допомогою хайлайтера або спеціального спрею. Дрібний блиск можна також розпилити на пасма волосся поверх фіксувального спрею.

Шанувальниці стриманих рішень можуть обрати однойменний нейл-арт, який уже продемонстрували Тейлор Свіфт і Селена Гомес. Зірковий майстер манікюру Том Бачик створює цей ефект за допомогою поєднання перламутрової пудри, дрібного шимеру та об'ємних золотистих гелевих деталей.

До речі, якщо шукаєте ідеї манікюру на Новий рік, то 24 Канал вже поступово починає знайомити вас з трендовими та цікавими варіантами.