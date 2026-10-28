Свежий взгляд на осеннюю красоту: 5 бьюти-трендов от звездной визажистки

Осенний сезон вдохновляет обновить бьюти-рутину и попробовать новые микротренды в макияже на осень. Игра контрастных текстур и благородных оттенков позволяет каждой женщине подчеркнуть свою индивидуальность без сложных техник.

Известная французская визажистка и основательница косметического бренда Виолетт Серра поделилась с ELLE главными фаворитами сезона. По ее словам, нынешняя осень побуждает отойти от чрезмерной строгости и смело экспериментировать с насыщенными цветами и разнообразными текстурами.

Шоколадный смоки айс

Классическая угольно-черная дымка уступает место теплым шоколадным, карамельным и бронзовым тонам. Такое цветовое решение создает выразительную глубину взгляда, но выглядит значительно мягче и идеально подходит для повседневных образов.



Коричневые тени в моде осенью 2026 / Фото с Pinterest

Неожиданные яркие акценты

После длительного господства нейтральных тонов на веки возвращаются смелые цветные подводки и бархатистые яркие тени. Главное правило современной подачи цвета заключается в том, чтобы наносить его точечно, оставляя остальную часть лица сдержанной.



Макияж с яркими тенями и подводкой / Фото из инстаграма libeluliaa

Минималистичный тон кожи

В основе тренда лежит сохранение естественной текстуры лица с легким сиянием вместо плотного эффекта маски. Эксперты советуют лишь слегка матировать отдельные участки, позволяя живой ухоженной коже дышать.



Натуральный макияж с легким блеском / Фото из Pinterest

Морозное сияние

Холодные перламутровые переливы и деликатный шиммер на веках или скулах становятся утонченным намеком на приближение зимы. Современный морозный эффект строится на контрасте легкого сияния с теплой свежестью остального макияжа.

Что такое морозный макияж: смотрите фото

Трендовые губы

Главными фаворитами стали размытые текстуры с эффектом зацелованных губ, а также насыщенные сливовые и шоколадные помады в стиле 90-х. Мягкий нечеткий контур делает темные оттенки максимально естественными и придает образу непринужденного парижского шика.



Трендовый цвет помады на осень 2026 / Фото с Pinterest

Недавно Даша Астафьева показала свой роскошный образ от украинского бренда и губы модного оттенка.