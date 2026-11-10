Кайли Дженнер выбирает "бархатный" взгляд: как повторить трендовый макияж Suede Eyes

Классический макияж смоки уступает место мягкой и утонченной эстетике, которая стремительно завоевывает мир моды. Новый бьюти-тренд Suede Eyes придает взгляду теплоты и бархатистости, что идеально подходит для холодных дней.

Знаменитая трендсеттерка Кайли Дженнер все чаще отдает предпочтение изысканному макияжу Suede Eyes, задавая тон индустрии красоты на весь зимний сезон, пишет Vogue Adria. Эта техника пришла на смену классическому насыщенному smoky eye и уже стала новым фаворитом среди ценительниц благородного минимализма.



Кайли Дженнер носит бархатные тени / Фото из инстаграма kyliejenner

Суть тренда заключается в воссоздании мягкой, матовой и в то же время теплой текстуры натуральной замши на веках. Главный акцент делается на безупречно растушеванных пигментах без каких-либо четких графических линий, стрелок или резких контрастов. Такой макияж придает взгляду глубины, чувственности и выразительности без лишней тяжести.

Бархатный взгляд Кайли Дженнер / Фото из инстаграма kyliejenner

Цветовая палитра замшевого макияжа вдохновлена уютными осенне-зимними оттенками. Визажисты советуют выбирать песочно-бежевые, теплые коричневые, карамельные, ореховые, глубокие шоколадные и мягкие оттенки тауп. Они идеально гармонируют с базовым теплым гардеробом и подходят для любого возраста и цветотипа.

Как создать эффект бархатных век дома

Подготовьте веки с помощью тонкого слоя кремового консилера или праймера, чтобы выровнять тон кожи. Нанесите пальцем или мягкой пушистой кистью нейтральный бежевый или песочный оттенок теней в качестве основы на все подвижное веко. Добавьте немного глубины в складку века и внешний уголок глаза с помощью более темного шоколадного или орехового цвета. Тщательно растушуйте границы круговыми движениями, создав полупрозрачную бархатистую дымку без резких переходов. Завершите макияж легким слоем туши для ресниц, сохраняя естественный и непринужденный вид глаз.

Особая привлекательность этой техники заключается в концепции простой красоты, когда кремово-пудровые текстуры наносятся за считанные минуты. Такой изысканный макияж глаз лучше всего раскрывается в сочетании с сияющей увлажненной кожей и нежным нюдовым бальзамом на губах.

Гармоничным дополнением к замшевому взгляду станут ухоженные брови. Ранее 24 Канал рассказывал про модные брови на осень.