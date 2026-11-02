Идеальные брови этой осенью: модницы возвращаются к этим трем трендам

Осенний сезон окончательно закрепляет моду на скинимализм, в котором в центре внимания оказывается подчеркивание собственной естественной красоты без сложных манипуляций. Эксперты в сфере красоты отмечают, что графические контуры и слишком темные карандаши уступили место мягкой текстуре и гибкой фиксации.

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Модные брови 2026: тренды, которые закрепились надолго

Современный макияж бровей строится вокруг трех основных техник, которые легко повторить дома:

Естественная арка. Вместо искусственного вырисовывания углов подчеркивайте собственную линию роста. Для этого достаточно деликатно заполнить только пустые участки с помощью ультратонкого карандаша или мягких теней в тон. Такой подход делает взгляд открытым, а выражение лица – отдохнувшим. Пушистый объем. Зачесывание волосков вверх и в сторону открывает взгляд без ощущения тяжести. Используйте прозрачный легкий гель, который позволяет добиться эффекта салонного ламинирования. Главное правило – сохранить подвижность фиксации, чтобы брови выглядели "живыми". Мягкая выразительность. Речь идет о сдержанном придании формы без жестких границ, что делает лицо более свежим и прекрасно подходит для повседневного образа. Легкое растушевывание пигмента по краям создает воздушный контур, который прекрасно подходит для будних дней и к любому гардеробу.

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Какие брови сейчас в моде / Magnific

В бьюти-сфере тренды касаются чуть ли не каждой детали и части лица. Каждое движение косметической кисточкой, каждый оттенок и блестка должны быть точными и правильно подобранными. Так что выбирайте трендовый оттенок помады и модную технику, которой уже пользуется актриса Сара Пиджон.