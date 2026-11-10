Кайлі Дженнер вибирає "оксамитовий" погляд: як повторити трендовий макіяж Suede Eyes

Знаменита трендсетерка Кайлі Дженнер дедалі частіше віддає перевагу вишуканому макіяжу Suede Eyes, задаючи тон б'юті-індустрії на весь зимовий сезон, пише Vogue Adria. Ця техніка прийшла на зміну класичному насиченому smoky eye і вже стала новим фаворитом серед поціновувачок благородного мінімалізму.

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Кайлі Дженнер носить оксамитові тіні / Фото з інстаграму kyliejenner

Суть тренду полягає у відтворенні м'якої, матової та водночас теплої текстури натуральної замші на повіках. Головний акцент робиться на бездоганно розтушованих пігментах без жодних чітких графічних ліній, стрілок чи різких контрастів. Такий мейкап додає погляду глибини, чуттєвості та виразності без зайвого обтяження.

Оксамитовий погляд Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму kyliejenner

Колірна палітра замшевого макіяжу натхненна затишними осінньо-зимовими відтінками. Візажисти радять обирати пісочно-бежеві, теплі коричневі, карамельні, горіхові, глибокі шоколадні та м'які відтінки тауп. Вони ідеально гармоніюють із базовим теплим гардеробом і підходять для будь-якого віку чи кольоротипу.

Як створити ефект оксамитових повік вдома

Підготуйте повіки за допомогою тонкого шару кремового консилера або праймера, щоб вирівняти тон шкіри. Нанесіть пальцем або м'яким пухнастим пензлем нейтральний бежевий чи пісочний відтінок тіней як основу на всю рухому повіку. Додайте трохи глибини у складку повіки та зовнішній куточок ока за допомогою темнішого шоколадного чи горіхового кольору. Ретельно розтушуйте межі круговими рухами до створення напівпрозорого оксамитового серпанку без жодного різкого переходу. Завершіть макіяж легким шаром туші для вій, зберігаючи природний і невимушений вигляд очей.

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Особлива привабливість цієї техніки полягає у концепції простої краси, коли кремово-пудрові текстури наносяться за лічені хвилини. Такий вишуканий макіяж очей найкраще розкривається у поєднанні з сяйливою зволоженою шкірою та делікатним нюдовим бальзамом на губах.

Гармонійним доповненням до замшевого погляду стануть доглянуті брови. Раніше 24 Канал розповідав про трендові брови на цю осінь.