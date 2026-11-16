Загадочный и магнетический: классные идеи маникюра для сезона Скорпиона

Свои дни рождения сейчас отмечают Скорпионы, для которых стилисты отдельно придумали изысканный и немного загадочный маникюр. Особенность этого нейл-арта заключается в сочетании глубоких винных, изумрудных и черных оттенков с серебристым хромом, что подойдет всем поклонницам мистического осеннего настроения.

Эксперты по красоте InStyle советуют обратить внимание на эстетику насыщенных оттенков, которая точно отражает страстный характер Скорпионов. Астрологиня Маресса Браун подчеркивает, что представители этого знака обладают естественной склонностью к темным и глубоким оттенкам, благодаря чему легко привлекают к себе внимание.

Маникюр для Скорпионов в темных тонах: смотрите фото

Для создания драматического эффекта нейл-мастера предлагают выйти за рамки привычного однотонного покрытия. Вместо базового черного цвета актуально использовать полупрозрачный желеобразный лак, мерцающий "кошачий глаз" или бархатный градиент.



Маникюр "изумрудный кошачий глаз" для Скорпионов / Фото из инстаграма thatglosssauce

Среди самых ярких идей сезона выделяются такие варианты дизайна:

Бордовая аура с плавным переходом от сливового края к насыщенному малиновому центру на миндалевидной или острой форме.

Глубокий изумрудный дизайн с магнитным переливом, создающим объемную текстуру.

Темный французский маникюр с шахматным узором или графическими черными кончиками.

Желеобразное темное покрытие, дополненное мелкими серебряными заклепками вдоль края ногтя с имитацией пирсинга.

Золотистый френч с сияющей светло-желтой базой, что отсылает к топазу – главному камню рожденных в ноябре.

Контрастный комбинированный анималистический принт с сочетанием леопардовых пятен и зебры.

Двусторонний маникюр, где нижняя часть темных заостренных ногтей окрашена в блестящий розовый оттенок.

Вот стильные варианты маникюра для Скорпионов:



Стильный красный маникюр с крестами для Скорпионов / Фото из инстаграма nailzonmarz

Маникюр "Черная аура": смотрите видео



Темный маникюр в горошек для Скорпионов / Фото из инстаграма gossipandgloss



Осенний маникюр для Скорпионов / Фото из инстаграма klawsbysonia



Маникюр с кружевом для Скорпионов / Фото из инстаграма overglowedit

И вот еще несколько классных и стильных дизайнов маникюра, которые успеете сделать до праздников.