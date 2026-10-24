Роскошная альтернатива красному: Кендалл Дженнер продемонстрировала модный маникюр, который подходит всем

Каждую осень глубокие винные оттенки вновь становятся трендом, ведь они придают любому образу особый шарм и изысканность. В этом сезоне стоит обратить внимание на цвет "пряной вишни", который прекрасно подходит как к уютной повседневной одежде, так и к вечернему наряду.

Как сообщает издание Cosmopolitan, модель Кендалл Дженнер появилась на торжественном мероприятии Academy Museum Gala с маникюром насыщенного бордово-красного цвета. Специально для этого события ее звездная мастерица Зола Ганзориг выбрала оттенок, который идеально сочетает в себе классическую вишню и бордо.

Стильный маникюр, как у Кендалл Дженнер

Для создания этого образа эксперт использовала лак оттенка Malaga Wine. Она сочетала этот глубокий цвет с лаконичной короткой квадратной формой ногтей и глянцевым финишем.

Стильный маникюр Кендалл Дженнер на осень 2026 / Фото из инстаграма @kendalljenner

Такой насыщенный оттенок пряной вишни – универсальное решение для осеннего гардероба. Он одинаково гармонично дополняет как уютный вязаный свитер для повседневных выходов, так и вечернее платье от кутюрного бренда.

Этот цвет доступен как в обычной формуле, так и в гелевом варианте, поэтому его легко адаптировать под свои предпочтения. Выбирайте этот роскошный оттенок для следующего визита в салон и не бойтесь добавлять яркие акценты в свои осенние "луки".

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