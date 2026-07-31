Lady 24 Образы звезд Белый total look, который стоит повторить: Меган Маркл продемонстрировала стильный образ на каждый день
31 июля, 19:19
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Белый total look, который стоит повторить: Меган Маркл продемонстрировала стильный образ на каждый день

София Хомишин

На днях Меган Маркл продемонстрировала идею безупречного белого total look для повседневных выходов. Герцогиня Сассекская появилась на премьере документального фильма "Cookie Queens" в кинотеатре AMC The Grove 14 в Лос-Анджелесе, исполнительными продюсерами которого она стала вместе с принцем Гарри.

Фильм "Cookie Queens" рассказывает историю четырех девушек-скаутов, которые соревнуются за рекордные продажи печенья в самый оживленный сезон года. Однако не меньше, чем сам фильм, внимание публики привлек стильный выход герцогини. В частности, об образе Меган Маркл написал модный журнал Harper's Bazaar.

Герцогиня Сассекская сделала ставку на один из самых универсальных летних образов – белый total look. Она сочетала базовую белую футболку, широкий двубортный жакет кремового оттенка и джинсы с завышенной талией в тон. Такой комплект выглядит одновременно элегантно и непринужденно, поэтому легко подойдет как для повседневных дел, так и для более официальных встреч.

Свой белый total look Меган дополнила золотыми украшениями – тонким ожерельем, браслетами, часами и несколькими кольцами.

Завершили образ коричневые кожаные сандалии Santorini от Hermès стоимостью около 1100 долларов, что по актуальному курсу составляет почти 49 тысяч гривен. Именно контраст светлого наряда с карамельной обувью сделал образ еще более стильным и интересным.

Ранее в СМИ также обсуждались модные выходы других представительниц британской монархии. В частности, Кейт Миддлтон продемонстрировала стильные брюки, которые подходят практически ко всему.

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