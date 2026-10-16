Меган Маркл показала, как сочетать два модных осенних цвета – бордовый и сливовый

Меган Маркл показала, как сочетать два самых модных цвета осени – бордовый и сливовый.

Именно в этих оттенках герцогиня Сассекская появилась во время первого совместного публичного выхода с принцем Гарри после возвращения в Великобританию. Для этого случая она выбрала элегантный образ от британских брендов, пишет издание ELLE.

Меган сочетала бордовое пальто и коричневую кофточку с высоким воротником от Joseph со сливовой юбкой от The Fold London. Образ дополнили туфли на каблуках от Jennifer Chamandi, серьги от Joseph и небольшая сумочка в тон наряду.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Такой наряд герцогиня Сассекская выбрала для публичного появления 15 октября, когда вместе с принцем Гарри посетила Ноттингем. Там супруги посетили общественную звукозаписывающую студию и продовольственный банк Himmah Hub.

Этот визит имел для пары особое значение, ведь именно в Ноттингеме в декабре 2017 года состоялся их первый совместный официальный выход. Тогда Меган также выбрала наряд от бренда Joseph – в частности, юбку. Поэтому нынешний образ герцогини стал ненавязчивым напоминанием о начале ее королевской истории с Гарри.

А ранее герцогиня Сассекская продемонстрировала уютный и в то же время изысканный осенний наряд в концепции "тихая роскошь".