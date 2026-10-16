Саме в цих відтінках герцогиня Сассекська з'явилася під час першого спільного публічного виходу з принцом Гаррі після повернення до Великої Британії. Для цієї нагоди вона обрала елегантний образ від британських брендів, пише видання ELLE.

Меган поєднала бордове пальто та коричневу кофтинку із високим коміром від Joseph зі сливовою спідницею від The Fold London. Образ доповнили туфлі на підборах від Jennifer Chamandi, сережки від Joseph і невелика сумочка в тон вбранню.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

У такому вбранні герцогиня Сассекська з'явилася на публіці 15 жовтня, коли разом із принцом Гаррі відвідала Ноттінгем. Там подружжя завітало до громадської звукозаписної студії та продовольчого банку Himmah Hub. Цей візит мав для пари особливе значення, адже саме в Ноттінгемі в грудні 2017 року відбувся їхній перший спільний офіційний вихід. Тоді Меган також обрала одяг від бренду Joseph – зокрема, спідницю. Тож нинішній образ герцогині став ненав'язливим нагадуванням про початок її королівської історії з Гаррі.

А раніше герцогиня Сассекська показала затишний і водночас вишуканий осінній аутфіт у концепції "тиха розкіш".