Правило 7 баллов: простой способ для зрелых женщин составить стильный образ на каждый день

Стиль не имеет возрастных ограничений, а умение выглядеть изысканно и самобытно в любом возрасте – это скорее вопрос правильного баланса, чем соблюдения строгих правил. Современная мода все больше отходит от жестких рамок, предлагая зрелым женщинам не скрывать свою индивидуальность.

Как рассказывает авторка популярного блога Chic over 50, упростить ежедневные раздумья перед зеркалом помогает так называемый "метод семи баллов". Это простая математика гардероба, которая позволяет составить завершенный и гармоничный образ, не опасаясь перегрузить его лишними деталями.

Что такое метод 7 баллов для создания модных образов

Суть системы заключается в том, что каждая выразительная деталь вашего наряда получает один или два балла. Цель – набрать в общей сложности от 7 до 10 баллов. Базовые вещи, такие как лаконичная белая футболка или обычные джинсы, оцениваются в ноль. А вот яркие акценты уже составляют основу оценки: акцентный свитер, пестрые брюки, красочный платок, массивное колье, шляпа, структурированная сумка или выразительная обувь добавляют по одному баллу.



Как составить модный образ / Фото Chic over 50

Если же вещь выступает главным смысловым центром аутфита – например, пальто с принтом или яркие палаццо – она может "заработать" сразу два балла. Этот подход особенно ценен для женщин 50+, ведь он избавляет от головной боли при выборе гардероба и позволяет смело экспериментировать с цветами и фактурами.



Как одеваться женщине за 50 / Фото Chic over 50

Вы больше не будете сомневаться, не слишком ли много деталей вы надели. Достаточно лишь скомбинировать базовую одежду, добавить несколько выразительных аксессуаров, подсчитать баллы и убедиться, что образ сбалансирован.

Система прекрасно работает не только для выходов в свет, но и для повседневных непринужденных образов: даже домашний комплект из ярких брюк, любимой помады и элегантных сережек способен мгновенно поднять настроение и придать уверенности.

Стилисты также пользуются еще одним полезным правилом, которое помогает сбалансировать цвета в образе.