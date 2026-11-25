Модные дома Prada и Chanel возвращают культовую юбку-карандаш в список главных тенденций 2027 года. Приталенный крой из эпохи 1990-х дизайнеры адаптировали для самых разнообразных материалов.

Приталенная юбка-карандаш официально возвращает себе лидирующие позиции на мировых подиумах благодаря новым коллекциям ведущих брендов. Как отмечает издание Vogue, дизайнеры возродили эстетику 1990-х годов и предложили смелые современные фактуры с насыщенными цветами.

Юбка-карандаш – главный тренд 2027 года

В 2027 году дизайнеры предлагают носить этот силуэт в самых разнообразных вариациях. Матье Блази переосмыслил наследие Chanel и вернул в моду твидовую классику, сделав костюмы легкими и непринужденными.

В то же время для более смелых образов бренд Khaite создал кожаные юбки, которые легко заменят привычные штаны и придадут гардеробу выразительности и изюминки.

Стильная кожаная юбка 2027 / Фото из инстаграма @tues_brand

Ценительницам лаконичного стиля понравится эстетика минимализма 1990-х: облегающий крой в стиле slip skirt прекрасно подходит для быстрого ритма города.

Еще один заметный тренд – длинная "бабушкина" юбка с запахом, главным хитом которой стал насыщенный красный цвет.

А самой простой и практичной базой остается джинсовая юбка-карандаш, которую можно легко надеть как для работы в офисе, так и для вечерней прогулки.

С чем носить джинсовую юбку / Фото из инстаграма @blind_officials

Увлечение подобными пропорциями гармонично дополняет общую тенденцию на изящные силуэты 1950-х годов с приталенными жакетами и линиями H-силуэта. Длина до колена в моделях Prada и Ferragamo уверенно вытесняет объемные бесформенные вещи, акцентируя женственность.