Главными акцентами холодного сезона 2026/2027 стали приталенные силуэты, баски, юбки длины "миди", меховая отделка и жемчуг. Такую подсказку дали модные эксперты Vogue.

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Эти ключевые фасоны середины прошлого века дизайнеры адаптировали для современных повседневных и праздничных образов. Поэтому вы тоже можете смело создавать современные аутфиты с ноткой ностальгии. Возвращение к изящным пропорциям предлагает заменить бесформенный трикотаж на скульптурный крой и подчеркнутую талию.

Вот семь культовых элементов эпохи 1950-х, которые вновь оказались на пике популярности:

приталенный жакет и модели с баской. Современные вариации легендарного силуэта Bar Jacket от Dior появились в коллекциях Givenchy, Jacquemus, Stella McCartney и Tom Ford;

Приталенные жакеты снова в моде / Getty Images

расклешенные юбки макси и миди. Модели от Alberta Ferretti и Altuzarra формируют классические пропорции "песочных часов", сохраняя характерный размах подола без лишней громоздкости;

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Модные юбки в стиле 50-х годов / скриншот из инстаграма

твидовый комплект с прямой юбкой. Сдержанный ансамбль из жакета и юбки прямого кроя до колена получил новое прочтение в интерпретации Матье Блази для Chanel;

Твидовые костюмы снова в моде: смотрите фото

аксессуары из искусственного меха. Уютные воротники, манжеты, шапки и меховые шарфы от Magda Butrym придают зимним пальто изысканного винтажного шика;

Меховые аксессуары в тренде зимой 2027 года: смотрите фото

вырез "лодочка" и открытые плечи. Коктейльные блузки и топы из линейки Richard Quinn носят со штанами-сигаретами и укороченными моделями длины 7/8;

Открытые плечи в одежде снова в моде: смотрите фото

юбка-карандаш и силуэт H. Комплекты с блузами с рукавами три четверти от Tory Burch и Carolina Herrera визуально вытягивают силуэт, не акцентируя внимания на бедрах;

Стильный образ в духе 50-х с юбкой: смотрите фото

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жемчужные украшения. Короткие классические нитки или пышные многослойные композиции дополняют не только вечерние наряды, но и простые трикотажные кардиганы и повседневные штаны.

Общее увлечение эстетикой женственности также привело к возвращению узких приталенных костюмов со штанами, которые постепенно вытесняют с подиумов массивный оверсайз. В целом в последнее время наблюдается яркая тенденция возвращения к старинным традициям, силуэтам и деталям. Например, сегодня в моду вернулись модели сумок, словно их только что достали из бабушкиного сундука.