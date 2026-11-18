Головними акцентами холодного сезону 2026/2027 стали приталені силуети, баски, мідіспідниці, хутряне оздоблення та перли. Таку підказку дали fashion-експерти Vogue.

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Ці ключові фасони середини минулого століття дизайнери адаптували для сучасних повсякденних та святкових образів. Тож ви також можете сміливо створювати сучасні аутфіти з ноткою ностальгії. Повернення до витончених пропорцій пропонує замінити безформний трикотаж на скульптурний крій та підкреслену талію.

Ось сім культових елементів епохи 1950-х, які знову опинилися на піку популярності:

приталений жакет і моделі з баскою. Сучасні варіації легендарного силуету Bar Jacket від Dior з'явилися в колекціях Givenchy, Jacquemus, Stella McCartney та Tom Ford;

Приталені жакети знову в моді / Getty Images

розкльошена спідниця максі та міді. Моделі від Alberta Ferretti та Altuzarra формують класичні пропорції "пісочного годинника", зберігаючи характерний розмах подолу без зайвої громіздкості;

Модні спідниці у стилі 50-х років / скрин з інстаграму

твідовий комплект із прямою спідницею. Стриманий ансамбль із жакетом і спідницею прямого крою до коліна отримав нове прочитання в інтерпретації Матьє Блазі для Chanel;

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Твідові костюми знову в моді: дивіться фото

аксесуари зі штучного хутра. Затишні коміри, манжети, шапки та хутряні шарфи від Magda Butrym додають зимовим пальтам вишуканого вінтажного шику;

Хутряні аксесуари в тренді взимку 2027: дивіться фото

виріз "човник" і відкриті плечі. Коктейльні блузи та топи з лінійки Richard Quinn носять зі штанами-сигаретами та укороченими моделями завдовжки 7/8;

Відкриті плечі в одязі знову в моді: дивіться фото

спідниця-олівець та силует H. Комплекти з блузами з рукавами три чверті від Tory Burch і Carolina Herrera візуально витягують силует без зайвого акцентування на стегнах;

Стильний образ у дусі 50-х зі спідницею: дивіться фото

перлинні прикраси. Короткі класичні нитки або пишні багатошарові композиції доповнюють не лише вечірні виходи, а й прості трикотажні кардигани та повсякденні штани.

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Загальне захоплення естетикою жіночності також привело до повернення вузьких приталених костюмів зі штанами, які поступово витісняють із подіумів масивний оверсайз. Взагалі останнім часом спостерігаємо яскраву тенденцію повернення до давніх традицій, силуетів та деталей. Наприклад, сьогодні в моду повернулися моделі сумок, ніби їх щойно дістали з бабусиної скрині.