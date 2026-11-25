Приталена спідниця-олівець офіційно повертає собі лідерські позиції на світових подіумах завдяки новим колекціям провідних брендів. Як зазначає видання Vogue, дизайнери відродили естетику 1990-х років та запропонували сміливі сучасні фактури з насиченими кольорами.

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Спідниця-олівець – головний тренд 2027 року

У 2027 році дизайнери пропонують носити цей силует у найрізноманітніших варіаціях. Матьє Блазі переосмислив спадщину Chanel і повернув у моду твідову класику, зробивши костюми легкими та невимушеними.

Водночас для сміливіших образів бренд Khaite створив шкіряні спідниці, які легко замінять звичні штани й додадуть гардеробу виразності та перчинки.

Стильна шкіряна спідниця 2027 / Фото з інстаграму @tues_brand

Поціновувачкам лаконічного стилю сподобається естетика мінімалізму 1990-х: обтислий крій на зразок slip skirt чудово підходить для швидкого ритму міста.

Ще один помітний тренд – довга "бабусина" спідниця із запахом, головним хітом для якої став насичений червоний колір.

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А найпростішою і найпрактичнішою базою залишається джинсова спідниця-олівець, яку можна легко одягнути як для роботи в офісі, так і для вечірньої прогулянки.

З чим носити джинсову спідницю / Фото з інстаграму @blind_officials

Захоплення подібними пропорціями гармонійно доповнює загальну тенденцію на витончені силуети 1950-х років із приталеними жакетами та лініями H-крою. Довжина до коліна у виробах Prada та Ferragamo впевнено витісняє об'ємні безформні речі, акцентуючи на жіночності.