Эту обувь на осень уже носят все модницы: 4 удобные и модные модели
Осенний сезон – лучшее время для обновления гардероба, а вдохновение стоит искать прямо на улицах признанных модных столиц. Стильные девушки уже сформировали свой базовый обувной арсенал, удачно сочетая проверенную временем классику с ретро-фасонами.
Трендовые модели представили и мировые дизайнеры в своих осенне-зимних коллекциях. Эта обувь позволяет выглядеть изысканно и чувствовать себя комфортно в любую погоду, пишет InStyle. Мировые модницы уже взяли эти тренды на вооружение, активно сочетая их как с повседневным денимом, так и с элегантными вечерними платьями.
Обувь с контрастным носком (Cap-Toe)
Элегантная обувь с двухцветным дизайном, где мысок выделяется контрастным оттенком, снова находится на пике популярности. Этот контрастный носок стильно освежает базовый образ и придает ему изюминку.
Балетки с контрастным носком / Фото из инстаграма TORY BURCH
Джазовые туфли (Jazz Shoes)
Неожиданное возвращение мягких кожаных туфель на шнурках с танцевальной эстетикой стало настоящим глотком свежего воздуха. Они прекрасно уравновешивают объемную верхнюю одежду и плиссированные миди-юбки, гарантируя легкость походки.
Джазовые туфли стали модной обувью / Фото Celine
Сапоги до колена
Классические высокие сапоги – это главный символ осеннего стиля, который никогда не теряет актуальности. Они идеально подходят к легким платьям, трикотажным юбкам и тренчам, создавая изящный и пропорциональный образ.
Модная обувь на осень на каблуках / Фото с Pinterest
Классические лоферы
Строгие и лаконичные лоферы остаются главной базой сезона, однако в этом году их рекомендуют носить за пределами школьной или офисной эстетики. Модницы смело сочетают их с прозрачными фактурами, яркими пальто и дополнительными деталями.
Лоферы на осень 2026 / Фото с Pinterest
К качественной трендовой обуви стоит подобрать модную сумку. Ловите 4 классных модели сумок, которые уже можно купить.