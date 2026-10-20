Модная перезагрузка: 10 главных вещей, в которые стоит инвестировать этой осенью

Осеннее обновление гардероба – это всегда умение сочетать уют, практичность и актуальные модные тенденции. Чтобы не тратить бюджет на мимолетные тренды, мы собрали для вас главные модные инвестиции сезона, которые освежат ваш стиль и будут легко сочетаться друг с другом.

В этой подборке мы собрали вещи, которые одновременно являются и модными, и базовыми классическими. Можете быть уверены, что эти вещи прослужат вам еще не один год и ваши расходы окупятся.

Замшевая юбка или костюм

Замша – главная и самая дорогая на вид фактура этой осени. Текстурный костюм или юбка-миди в шоколадном или карамельном оттенке придадут образу особый благородный шарм.



Бежевая замшевая юбка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Объемная куртка из экокожи

Кожаная куртка оверсайз-кроя придает любому аутфиту нотку смелости и непринужденного шика. Она прекрасно согревает в прохладные дни и сочетается как с джинсами, так и с нежными платьями.

Яркий или нежный цветной тренч

Отложите классический бежевый плащ в пользу насыщенных или нежных оттенков. Красный, бледно-голубой или маслянисто-желтый тренч станет выразительным главным акцентом вашей верхней одежды.



Голубой тренч на осень / Фото с Pinterest

Свитер с объемной фактурной вязкой

Уютный трикотаж с узорами "косы" или фактурными размывами подарит максимальный комфорт. Выбирайте свободные силуэты, которые выглядят непринужденно и придают образу уютную мягкость.

Базовый качественный лонгслив

Минималистичный лонгслив из качественного плотного хлопка – это основа любой осенней многослойности. Его можно носить как самостоятельный топ или надевать под жакеты, кардиганы и жилеты.



Фиолетовый лонгслив с кожаной юбкой / Фото из инстаграма Nina Sandbech

Оверсайз-рубашка из плотной ткани

Универсальная свободная рубашка отлично подходит в качестве первого или второго слоя в повседневных образах. Накиньте ее поверх топа или надевайте под объемный свитер с выпущенным воротником и манжетами.

Джинсы клеш или bootcut

Модель джинсов с расклешенным низом от колена возвращает эстетику 70-х и визуально удлиняет ноги. Лучше всего они смотрятся в глубоком темном дениме и прекрасно сочетаются с ботильонами или казаками.



Джинсы-клеш на осень / Фото с Pinterest

Кожаные или замшевые ботфорты

Ультравысокие сапоги выше колена – главный обувной фаворит мировых подиумов этого сезона. Они гармонично дополняют длину миди и удлиненный трикотаж, создавая стройный силуэт.

Высокий трикотажный капор или объемный шарф

Функциональный и актуальный аксессуар, который надежно защитит от ветра и заменит привычную шапку. Все виды стильных шарфов-капюшонов придают даже самому простому пальто авангардный блеск.



Вязаный капор на осень 2026 / Фото с Pinterest

Акцентная акриловая или кожаная сумка

Структурированная сумка четкой геометрической формы с ретро-ноткой скрепит воедино весь аутфит. Такой аксессуар подчеркнет ваше внимание к деталям и повысит статус даже базового образа.

Продуманные покупки позволяют выглядеть безупречно каждый день в любую погоду. Воспользуйтесь еще несколькими ценными советами о том, что лучше покупать в секонд-хенде, чтобы остаться довольными своим выбором.