Модный дом Chloé вернул на подиумы пальто-кейп, сделав свободный силуэт одним из ключевых элементов холодного сезона. Эта объемная накидка легко заменяет привычные классические пальто, сочетая уют с непринужденной аристократической эстетикой. Поверьте, ваш образ будет на миллион.

Подиумы и уличная мода официально вернули пальто-кейп в список главных фаворитов холодного сезона как изящную альтернативу привычным прямым моделям и пуховикам. Свободный силуэт такой накидки действительно способен хорошо защитить от холода и гарантировать полную свободу движений в течение всего дня, пишет Vogue España.



Клетчатый кейп Chloé на зиму 2027 / Фото с сайта бренда

Кейп представляет собой выразительную верхнюю одежду свободного кроя без стандартных вшитых рукавов или с удобными широкими прорезями для рук, плавно ниспадающую по плечам. Раньше подобные накидки ассоциировались с консервативной традиционной эстетикой, однако теперь они стали гораздо более демократичными. Бренды предлагают как длинные макси-варианты, так и укороченные или асимметричные модели, дополненные выразительными пуговицами, застежками-клевантами и уютной клеткой.



Кожаный кейп Balenciaga бордового цвета / Фото с сайта бренда

На подиумах осенне-зимнего сезона этот силуэт триумфально возродили Chloé, Balenciaga и Issey Miyake, продемонстрировав его удивительную универсальность. Дизайнеры советуют сочетать широкие накидки со штанами высокой посадки и дополнять их характерными кожаными поясами с заметной фурнитурой. Такой прием позволяет выгодно подчеркнуть талию, сохранив при этом эффектную драматичную линию плеч.



Как носить накидку осенью / Фото с Pinterest

В повседневном гардеробе кейп идеально сочетается с привычными базовыми вещами и не требует сложных стилизаций. Надежным зимним тандемом станут лаконичный трикотажный свитер, прямые классические джинсы и высокие кожаные сапоги. Чтобы завершить стильный ансамбль и защитить запястья от ветра, достаточно добавить высокие кожаные или замшевые перчатки, которые будут выглядывать из-под объемных складок ткани.



Клетчатый длинный кейп на зиму / Фото Chloé

Уникальность накидки – в ее способности превратить самый простой повседневный образ в изысканный лук без потери тепла и уюта. Свободный крой позволяет легко надевать под нее даже плотные шерстяные пиджаки или кардиганы большой вязки.

К кейпу и высоким сапогам идеально подойдут леггинсы, которые также можно носить зимой. Недавно 24 Канал рассказывал, как стильно носить легинсы зимой.