Подіуми та вулична мода офіційно повернули у список головних фаворитів холодного сезону пальто-кейп як витончену альтернативу звичним прямим моделям та пуховикам. Вільний силует такої накидки насправді здаден добре захистити від холоду й гарантувати повну свободу рухів протягом усього дня, пише Vogue España.

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Картатий кейп Chloé на зиму 2027 / Фото з сайту бренда

Кейп являє собою виразний верхній одяг вільного крою без стандартних вшитих рукавів або зі зручними широкими прорізами для рук, що плавно спадає по плечах. Раніше подібні накидки асоціювалися з консервативною традиційною естетикою, проте тепер вони стали набагато демократичнішими. Бренди пропонують як довгі максі-варіанти, так і вкорочені чи асиметричні моделі, доповнені виразними ґудзиками, застібками-клевантами та затишною клітинкою.

Шкіряний кейп Balenciaga кольору бургунді / Фото з сайте бренда

На подіумах осінньо-зимового сезону цей силует тріумфально відродили Chloé, Balenciaga та Issey Miyake, продемонструвавши його дивовижну універсальність. Дизайнери радять комбінувати широкі накидки зі штанами з високою посадкою та доповнювати їх характерними шкіряними поясами з помітною фурнітурою. Такий прийом дозволяє вигідно підкреслити талію, зберігши при цьому ефектну драматичну лінію плечей.

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Як носити кейп наприкінці осені / Фото з Pinterest

У повсякденному гардеробі кейп ідеально товаришує зі звичними базовими речами та не вимагає складних стилізацій. Надійним зимовим тандемом стануть лаконічний трикотажний светр, прямі класичні джинси та високі шкіряні чоботи. Щоб завершити стильний ансамбль і захистити зап'ястя від вітру, достатньо додати високі шкіряні або замшеві рукавички, які визиратимуть з-під об'ємних складок полотна.

Картатий довгий кейп на зиму / Фото Chloé

Унікальність кейпа – в його здатності зробити з найпростішого повсякденного образу витончений лук без втрати тепла й затишку. Вільна форма дає змогу легко вдягати під низ навіть щільні вовняні піджаки або кардигани великої в'язки.

До кейпа та високих чобіт ідеально підійдуть легінси, які також можна носити взимку. Нещодавно 24 Канал розповідав, як стильно носити взимку легінси.