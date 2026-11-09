Идеальный образ на каждый день и Новый год: 6 модных кофточек и блузок на зиму

Зимний сезон не повод отказываться от женственных деталей и прятаться исключительно в объемный трикотаж оверсайз. Мировые подиумы доказывают, что правильно подобранная блузка может служить удобной базой для офиса и стать основой очаровательного новогоднего образа.

Даже в морозное время года можно сохранить женственность и элегантность, дополняя повседневные образы легкими кофточками и изящными блузами. Vogue Arabia отмечает, что в своих новых коллекциях мировые дизайнеры превратили привычный верх в главный акцент образа, который одинаково подойдет как для рабочих будней, так и для праздничных вечеринок. Удачно подобранные аксессуары и правильный низ помогут мгновенно адаптировать любую из этих моделей к новогодней ночи.

Среди ключевых фасонов сезона стилисты выделяют шесть выразительных решений:

Высокая горловина. Скульптурные и драпированные воротники, как у Ralph Lauren и Givenchy, избавляют от необходимости подбирать массивные украшения. Такой крой придает образу сдержанного благородства на работе и становится изысканной основой под жакет на праздник.



Блузка с высоким воротником на зиму / Фото с Pinterest

Выразительная баска. Модели с приталенным силуэтом и объемной нижней частью снова вернулись на подиумы. Alexander McQueen и Dior сочетают баску с корсетными вставками и текстурными тканями, мастерски подчеркивая талию.



Блузка с баской и кружевом / Фото с Pinterest

Романтичные рюши. Каскады нежных воланов от Alberta Ferretti или деликатное кружево Sandy Liang придают гардеробу ощущение легкости. В будни такую блузку можно носить с прямыми джинсами, а для праздничного вечера выбрать атласную юбку длины макси.



Блузки с рюшами снова в моде / Фото с Pinterest

Прозрачные ткани. Schiaparelli и Elie Saab предлагают не скрывать фигуру за плотными слоями шерсти, а выбирать невесомые фактуры винных или шампанских оттенков. Для повседневного образа такой верх гармонично сочетается со структурированным блейзером, а на новогодней вечеринке такая блузка будет выглядеть самодостаточно и смело.



Что надеть на Новый год 2027 / Фото с Pinterest

Акцентные рукава. Объемные рукава-фонарики, как у Chloé, или скульптурные формы от Viktor & Rolf делают любой базовый наряд торжественным. Это самый простой способ создать эффектный образ без долгих стилистических раздумий.



Блузка с рукавами-фонариками / Фото с Pinterest

Банты у шеи. Забудьте о скучных офисных рубашках – бренд Sacai представил гиперболизированные банты, а Khaite сочетал их с иллюстрированным шифоном. Завязанные небрежно или собранные в строгий узел, они мгновенно придают образу парижского шика.



Блузка с бантом / Фото с Pinterest

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