Стилистка назвала 5 наиболее трендовых цветов 2027 года: с какими оттенками их сочетать
Цвет имеет значение, и мы с вами это прекрасно знаем. От удачного выбора оттенков и их гармоничного сочетания в одном образе зависит общий эффект. Ну а когда эти цвета еще и актуальны, то наряд автоматически поднимается на самую высокую модную ступень.
Украинская стилистка Елена Шевченко проанализировала множество модных показов, фешн-прогнозов, добавила свои профессиональные наблюдения и поделилась самыми трендовыми цветами, которые мы будем носить в 2027 году.
Какие цвета будут в моде в 2027 году
Стилистка отмечает, что наиболее популярными оказались следующие цвета: синий, красный, оранжевый, розовый и зеленый. Это те цвета, которые чаще всего встречались в коллекциях мировых дизайнеров и среди аутфитов модниц. Елена поделилась советами, с какими цветами лучше всего сочетать эту пятерку.
С чем сочетать синий
В тренде глубокие и насыщенные оттенки: Luminous Blue (главный цвет года по версии WGSN), Princess Blue (Pantone) и подиумный Yves Klein Blue.
Наиболее эффектно синий смотрится в сочетании со следующими оттенками: лимонным (как у TWP); фиолетовым (Diane von Furstenberg); красным (Ralph Lauren). Для более сдержанных и простых образов эксперты Who What Wear советуют сочетать его с классическим белым или черным.
С чем носить синий в 2027 году / Коллаж Елены Шевченко
С каким цветом сочетать красный
Актуален чистый, насыщенный красный без примесей бордо – например, Chili Pepper (Pantone) или подиумный True Red, который дизайнеры часто используют в монохромных образах.
Стильные цветовые сочетания для него: синий (Ralph Lauren); фиолетовый (Tory Burch); горчичный (Tibi).
С какими цветами носить красный / Коллаж Елены Шевченко
Оранжевый: с каким цветом сочетать
Этот цвет становится значительно более насыщенным, чем мандариновые и персиковые оттенки прошлых сезонов. Среди ключевых оттенков – Energy Orange (WGSN), Dragon Fire (Pantone) и подиумный Blood Orange. Лучшие сочетания для гардероба: бирюзовый (Jacquemus); шоколадный (Who What Wear); фиолетовый (Tory Burch).
Как носить оранжевый в 2027 году / Коллаж Елены Шевченко
С какими цветами лучше носить розовый
Палитра охватывает оттенки от нежного до яркого: радостный Pop Pink (WGSN), мягкий Rosy Future и яркий Hibiscus (оба от Pantone). Комбинировать розовый стоит со следующими оттенками: кремовым (Eckhaus Latta); цветом мха (Ulla Johnson); горчичным (Ulla Johnson).
Как стильно носить розовый / Коллаж Елены Шевченко
С каким цветом сочетать зеленый
Главные оттенки сезона – натуральный Meadowland Green (WGSN), свежий Daiquiri Green (Pantone) и подиумный Dirty Martini, который сочетает в себе черты оливы и лайма и стилизуется так же легко, как базовый хаки. Удачные сочетания с зеленым: оливковый (Tibi); сливовый (Tory Burch); шоколадный (Who What Wear).
С какими цветами носить зеленый / Коллаж Елены Шевченко
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