Цвет имеет значение, и мы с вами это прекрасно знаем. От удачного выбора оттенков и их гармоничного сочетания в одном образе зависит общий эффект. Ну а когда эти цвета еще и актуальны, то наряд автоматически поднимается на самую высокую модную ступень.

Украинская стилистка Елена Шевченко проанализировала множество модных показов, фешн-прогнозов, добавила свои профессиональные наблюдения и поделилась самыми трендовыми цветами, которые мы будем носить в 2027 году.

Какие цвета будут в моде в 2027 году

Стилистка отмечает, что наиболее популярными оказались следующие цвета: синий, красный, оранжевый, розовый и зеленый. Это те цвета, которые чаще всего встречались в коллекциях мировых дизайнеров и среди аутфитов модниц. Елена поделилась советами, с какими цветами лучше всего сочетать эту пятерку.

С чем сочетать синий

В тренде глубокие и насыщенные оттенки: Luminous Blue (главный цвет года по версии WGSN), Princess Blue (Pantone) и подиумный Yves Klein Blue.

Наиболее эффектно синий смотрится в сочетании со следующими оттенками: лимонным (как у TWP); фиолетовым (Diane von Furstenberg); красным (Ralph Lauren). Для более сдержанных и простых образов эксперты Who What Wear советуют сочетать его с классическим белым или черным.



С чем носить синий в 2027 году / Коллаж Елены Шевченко

С каким цветом сочетать красный

Актуален чистый, насыщенный красный без примесей бордо – например, Chili Pepper (Pantone) или подиумный True Red, который дизайнеры часто используют в монохромных образах.

Стильные цветовые сочетания для него: синий (Ralph Lauren); фиолетовый (Tory Burch); горчичный (Tibi).



С какими цветами носить красный / Коллаж Елены Шевченко

Оранжевый: с каким цветом сочетать

Этот цвет становится значительно более насыщенным, чем мандариновые и персиковые оттенки прошлых сезонов. Среди ключевых оттенков – Energy Orange (WGSN), Dragon Fire (Pantone) и подиумный Blood Orange. Лучшие сочетания для гардероба: бирюзовый (Jacquemus); шоколадный (Who What Wear); фиолетовый (Tory Burch).



Как носить оранжевый в 2027 году / Коллаж Елены Шевченко

С какими цветами лучше носить розовый

Палитра охватывает оттенки от нежного до яркого: радостный Pop Pink (WGSN), мягкий Rosy Future и яркий Hibiscus (оба от Pantone). Комбинировать розовый стоит со следующими оттенками: кремовым (Eckhaus Latta); цветом мха (Ulla Johnson); горчичным (Ulla Johnson).



Как стильно носить розовый / Коллаж Елены Шевченко

С каким цветом сочетать зеленый

Главные оттенки сезона – натуральный Meadowland Green (WGSN), свежий Daiquiri Green (Pantone) и подиумный Dirty Martini, который сочетает в себе черты оливы и лайма и стилизуется так же легко, как базовый хаки. Удачные сочетания с зеленым: оливковый (Tibi); сливовый (Tory Burch); шоколадный (Who What Wear).



С какими цветами носить зеленый / Коллаж Елены Шевченко

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