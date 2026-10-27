Главный джинсовый тренд осени: стильные способы носить джинсы-буткаты

Эстетика 70-х годов все сильнее захватывает мир моды, возвращая в наши гардеробы проверенные временем изысканные силуэты. Главным фаворитом холодного сезона становятся джинсы-буткаты, которые идеально подчеркивают фигуру и сочетают ностальгическое настроение с современным шиком.

Джинсы-буткаты – это идеальная золотая середина между чрезмерно узкими скинни и слишком объемными моделями оверсайз. Они мягко облегают бедра и слегка расширяются от колена до лодыжки, создавая элегантную и гармоничную силуэтную линию. В этом сезоне стилисты предлагают носить их в самых разнообразных комбинациях для любого случая, пишет итальянский Vogue.

С чем носить буткаты осенью и зимой

Для создания образа в духе 70-х сочетайте буткаты с вещами той же эпохи. Это могут быть блейзеры с принтами и рубашки с узорами в нежной палитре. Дополняйте образы интересными аксессуарами и украшениями.

С чем носить джинсы-буткаты сейчас: смотрите фото



С каким верхом носить джинсы-буткаты / Фото с Pinterest

Поклонницам непринужденного стиля понравится сочетание с фланелевой рубашкой в клетку и ковбойскими сапогами, ведь расширенная штанина разработана именно под высокое голенище. В холодные дни выбирайте длинное пальто и сапоги до колена, дополняя образ кашемировым шарфом или свитером, накинутым на плечи.

С чем носить джинсы-буткаты осенью 2026 года: смотрите фото

Для элегантного стиля преппи сочетайте модный деним с полосатой рубашкой-поло и строгим серым пальто прямого кроя. Уютный осенний наряд получится с замшевым бомбером, высоким воротником водолазки и ковбойскими ботинками.



Как стильно носить буткаты / Фото с Pinterest

Если сомневаетесь в выборе, надевайте объемный мужской блейзер поверх футболки с принтом, что прекрасно уравновесит облегающий крой штанов. А для городского рокерского шика выбирайте кожаную куртку или кожаный жакет в сочетании с черными ботильонами.



Что такое буткаты и как их носить / Фото из инстаграма ingridedvinsen

К джинсам-буткатам также подойдет одна из этих модных блузок, которую будем носить всю эту осень и зиму 2027 года.