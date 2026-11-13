Хит уличного стиля: как носить яркие и фактурные колготки, чтобы выглядеть эффектно

Колготки стали ключевым аксессуаром этого холодного сезона. Этот тренд способен полностью преобразить повседневный стиль. Вместо незаметной базы в центре внимания оказались яркие цвета, выразительное кружево и смелые анималистические принты.

Уличные стилисты и ведущие дизайнеры окончательно отказались от традиционного отношения к колготкам как к чисто утилитарному элементу гардероба. В новом холодном сезоне этот аксессуар берет на себя роль главного визуального центра всего образа. С его помощью можно превратить привычные базовые комплекты в смелые образы с подиумным шиком.



Как стильно носить цветные колготки / Фото с Pinterest

Эпоха однообразных телесных моделей ушла в прошлое, уступив место насыщенным цветовым решениям. Глубокие винные, сочные красные и кобальтовые колготки становятся идеальным инструментом для того, чтобы разбавить темные однотонные аутфиты. Они прекрасно контрастируют с длинными шерстяными пальто, уютными платьями-свитерами или структурированными деловыми жакетами.



Стильный образ с цветными колготками / Фото с Pinterest

Невероятно изысканно выглядит стилистический трюк, когда цвет колготок тонко перекликается с другими деталями гардероба. Вы можете подобрать колготки под цвет кожаной сумки, теплого шарфа, берета или даже любимой помады. Такая выверенная цветовая гармония объединяет силуэт в единое целое и придает ансамблю особой статусности.

Как стильно носить красные колготки осенью: смотрите фото

Для ценительниц монохромной эстетики идеальным решением станет тотал-лук, в котором плотные или тонкие модели точно повторяют оттенок верхней одежды. Комбинации в благородной шоколадной, изумрудной или дымчатой гамме не только приковывают взгляды, но и визуально удлиняют линию ног. Этот простой прием выглядит гораздо свежее, чем привычный черный монохром.



Серые колготки в монохромном образе / Фото с Pinterest

Отдельным смелым акцентом служат колготки с выразительными фактурами и принтами, в частности с анималистическим леопардовым узором или нежным готическим кружевом. Чтобы такой выразительный элемент не выглядел перегруженным, стилисты советуют уравновешивать его вещами маскулинного кроя, например объемным жакетом или прямым минималистичным пальто. Дополнить наряд поможет сдержанная пара лоферов или лаконичных туфель Мэри Джейн.



Как носить леопардовые колготки / Фото с Pinterest

Вот еще несколько стильных вариантов, как можно носить цветные и фактурные колготки осенью и зимой:



Кружевные колготки осенью / Фото с Pinterest



Как стильно носить синие колготки / Фото из инстаграма funky_fearless_fashionista



Образ с красными колготками / Фото с Pinterest

Чтобы не перегружать свой образ, воспользуйтесь правилом 7 баллов. Этот способ поможет создать гармоничный образ без лишних деталей.