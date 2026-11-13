Хіт стрітстайлу: як носити яскраві та фактурні колготки, щоб мати ефектний вигляд

Вуличні стайлери та провідні дизайнери остаточно відкинули традиційне ставлення до колготок як до суто утилітарної деталі гардероба. У новому холодному сезоні цей аксесуар перебирає на себе роль головного візуального центру всього образу. З його допомогою можна перетворити звичні базові комплекти на сміливі виходи з подіумним шиком.

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Як стильно носити кольорові колготи / Фото з Pinterest

Епоха одноманітних тілесних моделей відійшла в минуле, поступившись місцем насиченим кольоровим рішенням. Глибокі винні, соковиті червоні та кобальтові колготки стають ідеальним інструментом для того, щоб розбавити темні однотонні аутфіти. Вони чудово контрастують із довгими вовняними пальтами, затишними сукнями-светрами або структурованими діловими жакетами.

Стильний образ з кольоровими колготами / Фото з Pinterest

Неймовірно вишуканий вигляд має стилістичний трюк, коли колір колготок тонко перегукується з іншими деталями гардероба. Ви можете підібрати колготи в тон шкіряній сумці, теплому шарфу, берету або навіть улюбленій помаді. Така виважена координація барв збирає силует у єдине гармонійне ціле та додає ансамблю особливої статусності.

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Як стильно носити червоні колготи восени: дивіться фото

Для поціновувачок монохромної естетики бездоганним рішенням стане тотал-лук, де щільні або тонкі моделі точно повторюють тон верхнього шару одягу. Комбінації у благородній шоколадній, смарагдовій чи димчастій гамі не лише приковують погляди, а й візуально видовжують лінію ніг. Цей простий прийом має набагато свіжіший вигляд за звичний чорний монохром.

Сірі колготи у монохромному образі / Фото з Pinterest

Окремим сміливим акцентом виступають колготки з виразними фактурами та принтами, зокрема анімалістичним леопардовим візерунком або ніжним готичним мереживом. Аби такий виразний елемент не мав перевантаженого вигляду, стилісти радять урівноважувати його речами маскулінного крою на зразок об'ємного жакета чи прямого мінімалістичного пальта. Доповнити комплект допоможе стримана пара лоферів або лаконічних туфель Мері Джейн.

Як носити леопардові колготи / Фото з Pinterest

Ось ще кілька стильних варіантів, як можна носити кольорові та фактурні колготи восени та взимку:

Мереживні колготи на осінь / Фото з Pinterest

Як стильно носити сині колготки / Фото з інстаграму funky_fearless_fashionista

Образ з червоними колготами / Фото з Pinterest

Щоб не перевантажувати свій образ, скористайтеся правилом 7 балів. Цей спосіб допоможе створити гармонійний образ без зайвих деталей.