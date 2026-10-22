Куртка с застежками тоггл вырвалась в тренды: как носить эту необычную модель

Осенний гардероб пополнился новым ярким фаворитом – изысканной курткой с застежками тоггл, которая способна сделать осенний образ интересным. Этот оригинальный элемент верхней одежды сочетает в себе богатую историю и современную эстетику, становясь главной инвестицией сезона.

Куртка и жакет с застежками-тоггл стали настоящим хитом осенне-зимних коллекций 2026 года, пишет Vogue. Этот фасон отличается характерными навесными петлями и деревянными, роговыми или плетеными застежками-узелками, которые сразу привлекают внимание и становятся акцентом всего наряда.

История этой верхней одежды уходит корнями в три различных источника: гусарские военные мундиры XV – XIX веков с защитными шнуровками, традиционные китайские застежки-панькоу на куртках, а также практичные британские дафлкоты. Большие пуговицы-тогглы или изысканные тканевые узелки изначально создавались для того, чтобы одежду можно было легко застегивать даже в плотных перчатках.



Жакет с застежками-тоггл / Фото из инстаграма hoskelsa

В своих последних коллекциях сразу несколько ведущих модных домов сделали застежку тоггл главным акцентом верхней одежды. Бренд Rohe представил лаконичную модель Pankou jacket с четкими графическими линиями, а Lemaire придал этим застежкам строгий минималистичный вид. Спортивный гигант Adidas выпустил собственную версию жакета Tang Suit для городского гардероба, тогда как бренды Vivienne Westwood, Balmain и Aaron Esh интегрировали застежки тоггл в стилизованные гусарские жакеты.



Шерстяная куртка с застежками тоггл / Фото Rohe

Как носить куртку с застежками тоггл осенью

Поскольку куртка с застежками тоггл имеет ярко выраженный характер, ее лучше всего сочетать с лаконичной базой. Для непринужденного дневного образа стилисты советуют носить ее просто с прямыми джинсами, а в более формальных ситуациях – сочетать с брюками-палаццо или прямой юбкой.



С чем носить куртку с застежками тоггл / Фото blaireadiebee

Укороченные модели гармонично смотрятся поверх белой рубашки, а длинные варианты подходят к струящимся платьям. Среди цветов стоит выбирать насыщенный шоколадный, изумрудный, бордовый, классический бежевый или темно-синий.



Как стильно носить куртку-тоггл / Фото с Pinterest

Выбирайте свой идеальный вариант куртки-тоггл и смело экспериментируйте с текстурами, ведь такие детали подчеркивают индивидуальность и придают наряду изысканный шарм. А 24 Канал подскажет вам, какую модную блузку подобрать к этой куртке.