Чем заменить привычные штаны осенью и зимой, чтобы создать невероятно стильный образ
С наступлением холодов привычные сочетания со штанами или юбками нередко начинают казаться слишком предсказуемыми. Осенью и зимой 2026 года новой стильной альтернативой становятся леггинсы, которые возвращают образу легкость и элегантность.
В новом холодном сезоне дизайнеры предложили заменить классический низ на практичные лосины. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
Стильная альтернатива штанам осенью и зимой 2026 – 2027
На подиумах осень-зима 2026 легинсы стали ключевым акцентом. Например, в Gucci их скомбинировали с жакетом и водолазкой, в Alexander McQueen дополнили рубашкой, в Balenciaga сочетали с объемной верхней одеждой, а в Alaïa надели с платьем-футляром.
Такой подиумный прием очень легко перенести в реальную жизнь, ведь жакеты, рубашки и пальто уже есть в базовом гардеробе. К тому же в холодное время года именно леггинсы помогают подчеркнуть изящные линии силуэта, не утяжеляя нижнюю часть образа.
Модные инфлюенсерши активно доказывают, что леггинсы давно вышли за рамки исключительно спортивного стиля. Для безупречного повседневного аутфита стоит попробовать несколько проверенных формул:
- длинный тренч или пальто, легинсы со штрипками и изящная обувь на каблуке;
- объемная куртка, плотные леггинсы и высокие осенние сапоги;
- кожаная куртка, леггинсы, завязанный на бедрах свитер и обувь на плоской подошве.
Украинский дизайнер Андре Тан также советует расширять сезонную капсулу и выбирать практичные альтернативы дениму. По словам стилиста, стоит делать ставку на вещи, которые гармонично подчеркивают фигуру и дарят полный комфорт.