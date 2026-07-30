Культовый тренд солнцезащитных очков снова в моде

Солнцезащитные очки макси с эффектом "главного героя" уверенно завоевывают летний гардероб. Эклектичные, объемные и акцентные модели перестали быть просто защитой от солнца, превратившись в главное средство выражения индивидуальности.

Культовые акцентные очки вернулись в тренды на фоне усталости от сдержанной роскоши, пишет Elle. Современная мода вновь стремится к самовыражению, зрелищности и визуальным историям. Bug-eyed sunglasses, или "очки с глазами жука", или "выпуклые очки", снова на пике популярности.

Дизайнеры советуют привлекать к себе внимание или, наоборот, сохранять анонимность с помощью футуристических масок Balenciaga или массивных авиаторов Saint Laurent. Смысл этого тренда как раз и заключается в уникальном сочетании манифеста и защитного барьера.



Массивные очки снова в моде / фото из инстаграма

В эпоху постоянного визуального контроля, соцсетей и онлайн-звонков оверсайз-очки служат стильной "броней". Они позволяют выйти из дома без макияжа, придают образу загадочности и создают тот самый эффект киношной главной роли.



Очки оверсайз вернулись в тренды / фото из инстаграма

Короче говоря, если видите в магазине большие футуристические очки, закрывающие половину лица, то это ваш модный выбор. По модным прогнозам, вы сможете носить этот аксессуар чуть ли не до самой зимы.



Большие овальные очки / фото из инстаграма

Мода циклична, поэтому вдохновение для нынешних аксессуаров дизайнеры и модницы ищут в культовых эпохах. Здесь переплелись эстетика 1960-х от Courrèges, винтажные силуэты 1970-х, а также эпоха 2000-х, когда Пэрис Хилтон, Николь Ричи и сестры Олсен прятались от папарацци за гигантскими линзами.



Какие очки в моде летом 2026 / фото из инстаграма

Сегодня стилисты и звезды, среди которых Рианна, Дуа Липа и Дженнифер Лоуренс, вновь выбирают массивные оправы как самый простой способ сделать любой наряд выразительным. Попробуйте и вы!

Добавьте к этому аксессуару еще 6 стильных аксессуаров этого лета, и вы будете выглядеть невероятно модно.