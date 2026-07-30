Культові акцентні окуляри повернулися в тренди на хвилі втоми від тихої розкоші, пише Elle. Сучасна мода знову прагне самовираження, видовищності та візуальних історій. Bug-eyed sunglasses або "окуляри з очима жука" чи "витрішкуваті окуляри" знову на піку популярності.

Дизайнери радять привертати до себе увагу або навпаки зберігати анонімність за допомогою футуристичних масок Balenciaga чи масивних авіаторів Saint Laurent. Сенс цього тренду якраз і криється в унікальному поєднанні маніфесту та захисного бар'єра.



Масивні окуляри знову в моді / фото з інстаграму

В еру постійного візуального контролю, соцмереж та онлайн-дзвінків оверсайз-окуляри працюють як стильна "броня". Вони дають змогу вийти з дому без макіяжу, додають образу загадковості та створюють той самий ефект кіношної головної ролі.



Оверсайз окуляри повернулися в тренди / фото з інстаграму

Коротко кажучи, якщо бачите у магазині великі футуристичні окуляри на половину обличчя, то це ваш модний вибір. За модними прогнозами, зможете носити цей аксесуар ледь не до самої зими.



Великі овальні окуляри / фото з інстаграму

Мода циклічна, тому натхнення для нинішніх аксесуарів дизайнери та модниці шукають у культових епохах. Тут переплелися естетика 1960-х від Courrèges, вінтажні силуети 1970-х, а також епоха 2000-х, коли Періс Гілтон, Ніколь Річі та сестри Олсен ховалися від папараці за гігантськими лінзами.



Які окуляри в моді влітку 2026 / фото з інстаграму

Сьогодні стилісти та зірки, серед яких Ріанна, Дуа Ліпа та Дженніфер Лоуренс, знову вибирають масивні оправи як найпростіший спосіб зробити будь-який аутфіт виразним. Спробуйте і ви!

Додайте до цієї деталі ще 6 стильних аксесуарів цього літа і будете мати неймовірно модний вигляд.