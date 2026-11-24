Зимой каждая женщина стремится к идеальному балансу между уютом, надежным теплом и изысканным внешним видом, и современная мода предоставляет все возможности для создания таких образов. Главными фаворитами холодного сезона стали пальто длины макси. Ловите 5 самых трендовых моделей.

В сезоне осень-зима 2026/27 удлиненная верхняя одежда окончательно закрепила за собой статус ключевого элемента образа, о чем пишет украинский Vogue. Мировые дизайнеры делают ставку на выразительную длину макси, превращая ее в главный инструмент самовыражения и защиты от холода.

Ведущие подиумы продемонстрировали пять фасонов, которые задают настроение всему зимнему гардеробу:

лаконичная черная классика. Двубортные силуэты прямого кроя с акцентной линией плеч, как в коллекции Bottega Veneta, остаются вне времени и не требуют сложных деталей. Черное пальто на зиму – это как маленькое черное платье – на все случаи жизни;



Черное длинное пальто на зиму / Фото из инстаграма thebazilika

уютный клетчатый принт. Пальто, которые напоминают теплый домашний плед, бренд Chloé дополнил длинной бахромой и элементами объемных шарфов;

Модные клетчатые пальто на зиму: смотрите фото

фактурный искусственный мех. Эстетика Mob Wife вновь заявила о себе в пышных моделях Valentino, которые стилисты сочетают с большими солнцезащитными очками и массивными золотыми украшениями. Искусственный мех уверенно вошел в тренды этого года и сохранит свои позиции в следующем;



Длинная шуба из искусственного меха в моде / Фото из инстаграма gosuamii

дерзкий леопард. Анималистический рисунок по всей длине изделия от Celine подойдет тем, кто привык делать верхнюю одежду главным визуальным акцентом. Леопард остается трендом уже много лет, лишь видоизменяя рисунок и оттенки;



Модные леопардовые пальто на зиму / Фото с Pinterest

глянцевая или матовая кожа. Бренд Alaïa вывел на первый план кожаные макси-пальто на стыке сдержанной элегантности и чувственности, где решающую роль играет безупречный крой.



Кожаное длинное пальто в моде зимой 2027 года / Фото из инстаграма

Наряду с классическими фактурами особую популярность приобретает верхняя одежда с меховыми деталями на лацканах и манжетах. Такие модели одинаково выигрышно смотрятся как с прямыми деловыми брюками, так и с любимым денимом.