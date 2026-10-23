Альтернатива леопарду: 7 самых модных принтов и фактур для стильного гардероба

Леопард официально уходит на покой – в этом сезоне модная хищная палитра значительно расширилась. Дизайнеры призывают не бояться экспериментировать и смело сочетать в повседневных образах дерзкую зебру, фактурную рептилию, тигра и даже нежный принт под оленью шкуру.

Во время недель моды улицы крупнейших столиц наполнились альтернативными анималистическими принтами и фактурами, пишет Who What Wear. Вместо классического леопарда стилисты предлагают обратить внимание на уникальные текстуры и узоры, которые легко адаптировать к базовому гардеробу.

Модные осенние принты, которые уже можно носить

Среди главных фаворитов осеннего сезона эксперты выделяют семь ключевых мотивов:

тиснение под крокодила – роскошная фактура для акцентных сумок, кожаных курток и сапог до колена, которая придает образу шика;



Сумка с тиснением под крокодила в моде / Фото с Pinterest

зебра – контрастный графический принт с динамичным характером, который идеально сочетается с лаконичным тотал-блэк-аутфитом;

змеиный принт – универсальный выбор с легким рок-н-ролльным настроением, который в нейтральных оттенках работает как базовая монохромная вещь;



Штаны со змеиным принтом на осень / Фото из инстаграма anoushkalila

тигровый узор – выразительный и смелый рисунок в духе гламура 1970-х годов для уверенных вечерних выходов;

принт Бэмби – нежнейший мотив с мягкими пятнами олененка, который великолепно смотрится на пушистых шубах из искусственного меха и уютных штанах;



Куртка с принтом под оленя / Фото из инстаграма miss_runway_

текстура кожи угря – изящный и деликатный выбор для тех, кто предпочитает тихую роскошь и ненавязчивые акценты;

черепаховый узор – идеальный вариант для новичков, который лучше всего раскрывается в солнцезащитных очках, заколках и элегантных мюлях;



Солнцезащитные очки с черепаховым принтом / Фото с Pinterest

Для создания сбалансированного и гармоничного образа акцентные анималистические детали лучше всего сочетать с уютной базой. Узнайте, как стильно добавить в гардероб больше вязаных вещей, чтобы легко комбинировать фактурный трикотаж с самыми модными принтами сезона.