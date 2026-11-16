Главная пара сезона осень-зима: какая культовая обувь неожиданно вернулась в моду в новом виде

Встречайте триумфальное возвращение некогда популярных сапог-носков в сезоне осень-зима 2026/2027. На этот раз модель кардинально изменилась: неудобные каблуки сменились абсолютным комфортом плоской подошвы и сдержанным минимализмом.

Модные тренды цикличны, однако их возвращение каждый раз обретает новые и гораздо более зрелые смыслы, пишет Vogue España. В сезоне осень-зима 2026/2027 на улицы и модные подиумы неожиданно вернулись культовые сапоги-чулки, которые еще десять лет назад считались слишком экстравагантными.

В середине прошлого десятилетия дизайнер Демна Гвасалия сделал эту обувь главной визитной карточкой коллекций брендов Balenciaga и Vetements. Тогда модницы охотились на заметные эластичные пары из тонкой сетки, украшенные большими логотипами и головокружительно высокими каблуками.

Сегодня концепция полностью изменилась под влиянием философии уюта и повседневного комфорта. Современная вариация модели избавилась от демонстративного пафоса, предложив сплошную плоскую подошву, деликатные закругленные носки и изящные естественные линии.



Сапоги-носки Maison Margiela / Фото с сайта Garmentory

Эта трансформация стала гармоничным продолжением всеобщего увлечения обувью-чулками и балетками с эффектом второй кожи. Гибкое голенище из качественной кожи или замши мягко облегает лодыжку, исключая любые жесткие каркасы или неудобные колодки.



Модницы выбирают сапоги-носки без каблуков / Скриншот из инстаграма

Стильные минималистичные модели уже представили ведущие бренды – от люксового Toteme с моделями до колена за 1090 евро до доступных флагманов Zara и Ulanka. Дизайнеры делают ставку на универсальные цвета: насыщенный шоколадный, графитовый и практичный черный с лаконичным дизайном без заметной фурнитуры.



Модная обувь осенью и зимой без каблуков / Скриншот из инстаграма

Носить обновленные сапоги-чулки стилисты советуют с трикотажными платьями миди, объемными уютными пальто или лаконичными юбками. Дополнить непринужденный осенний гардероб помогут актуальные джинсы, которые уже носят модницы по всему миру.