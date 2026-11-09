Идеальная инвестиция в гардероб: мировые звезды выбирают эту культовую сумку

Если вы ищете культовую модель, которая всегда будет в тренде, обратите внимание на сумку Prada Bonnie. Сейчас она находится на пике популярности среди звезд, однако благодаря продуманному дизайну навсегда останется вневременной классикой.

Среди аксессуаров появился новый фаворит, который эксперты Vogue называют самой желанной сумкой 2026 года. Модель Prada Bonnie стремительно покорила звезд, которые выбирали ее для своих повседневных нарядов. Благодаря гармоничному сочетанию ретроэстетики и абсолютной практичности эта сумка стала одной из самых популярных на сегодняшний день.

Эта модель имеет удлиненный прямоугольный силуэт формата east-west, вдохновленный эстетикой 1990-х годов. Сумка выполнена из мягкой кожи с эффектом деликатного состаривания, дополнена геометрической стежкой, аккуратными пряжками и фирменным лаконичным треугольником Prada. Аксессуар оснащен надежной застежкой-молнией, внутренними отделениями и съемным ремнем, что позволяет носить его как в руках, так и на плече.



Селена Гомес с сумкой Prada Bonnie / Getty Images

Модель представлена сразу в нескольких размерах – от мини-формата до вместительных вариантов XXL – и в нескольких цветах. Особое внимание стилисты советуют обратить на версию medium, которая идеально подходит для делового гардероба. В нее легко помещаются ежедневник, косметичка, ноутбук и все необходимые мелочи, при этом сохраняется изящная форма изделия.

Сумка Prada Bonnie снова в моде: смотрите фото

Мировые знаменитости уже активно включают новинку в свои стильные образы: Белла Хадид сочетает замшевую и кожаную оверсайз-версии с прямыми джинсами и кожаными куртками, Селена Гомес выбирает глянцевую черную модель для минималистичных городских образов, Эйлин Гу стилизует нежную розовую мини-сумку с деловым костюмом, а Мод Апатоу носит вместительную версию с романтичным платьем.

Обзор сумки Prada Bonnie: смотрите видео

Такая универсальность доказывает, что продуманные аксессуары способны легко адаптироваться к любому ритму жизни и личному стилю. Что касается цветов сумок, то эта осень также диктует свои правила. Вот несколько трендовых цветов этого практичного аксессуара.