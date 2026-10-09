4 модели сумок, на которые стоит обратить внимание осенью: стильные и удобные

Не стоит недооценивать сумку как удачную и интересную деталь образа. Современный мир моды предоставляет нам безграничные возможности в поиске идеальной модели, которая будет не только удобной и вместительной, но и стильной и вневременной.

В октябре вам стоит обратить внимание на эти 4 модели сумок, которые идеально впишутся в ваш осенний гардероб. Мы подобрали для вас модели, в которые поместится много вещей, но при этом обратили внимание на их лаконичный и вневременной дизайн.

Лаконичная сумка через плечо

Это основа современного базового гардероба, которая остается вне времени и вне мимолетных трендов. Такие сумки отличаются чистыми линиями, лаконичным дизайном без лишнего декора и компактным, но вместительным силуэтом. Эта модель идеально подходит для динамичного дня, и ее легко вписать практически в любой образ.



Модная сумка через плечо на осень / Фото из инстаграма CountryLiving

Сумка-тоут

Главная особенность этой модели – ее вместительность в сочетании с четкой геометрической формой. Благодаря прочному материалу и удобным длинным ручкам тоут позволяет носить с собой все необходимое: от ноутбука и рабочих бумаг до косметички и любимой книги.



Лаконичная сумка на осень / Фото NAKEDVICE

Сумка-ведро (Bucket bag)

Оригинальная цилиндрическая или трапециевидная форма на затяжках делает эту модель ярким акцентом в любом гардеробе. В этом сезоне сумка-ведро снова в моде. Ее особенность кроется в интересном сочетании объема и компактности.



Сумка-ведро для осеннего гардероба / Фото с Pinterest

Сумка-саквояж

Эта модель выделяется плотным каркасом, винтажным шармом и характерным замочком или плотной верхней планкой. Такие сумки элегантны, интересны и практичны. Добавлять саквояж в гардероб стоит всем, кто любит выразительные геометрические акценты и качественную структуру в образе.



Сумка-саквояж на осень / Фото Saddle back leather

Помимо сумки в вашем осеннем гардеробе обязательно должны быть вещи, с которыми удобно и легко составлять осенние аутфиты. Андре Тан посоветовал несколько таких вещей.