Ведущие мировые дизайнеры вернули на подиумы сумочки в эстетике бабушкиного сундука, сделав их главным трендом осенне-зимнего сезона. Компактные сумочки с вышивкой, бархатом и бисером теперь эффектно дополняют не только рождественские вечеринки, но и сдержанные повседневные образы.

Редакторы ведущего модного журнала Harper's Bazaar отмечают появление громкого тренда на сумочки в эстетике бабушкиного сундука, которые раньше считались лишь семейными реликвиями. Модные дома Chanel, Dolce & Gabbana, Simone Rocha и Fendi представили в коллекциях осень-зима 2026/27 модели, вдохновленные старинным текстилем и ручной работой.

Бархатная сумка с бисерной вышивкой в бабушкином стиле: смотрите фото

В новом холодном сезоне дизайнеры советуют присмотреться к нескольким ключевым вариациям этого аксессуара:

Бархатные и атласные сумочки-мешочки на затяжках, украшенные бантами или кисточками, как у Simone Rocha и Erdem.

Компактные ридикюли с цветочной вышивкой крестиком и металлическими винтажными застежками по примеру Dolce & Gabbana.

Миниатюрные модели, щедро украшенные разноцветным бисером, пайетками и бисерной бахромой, предложенные Fendi.

Гобеленовые сумки с выразительными сюжетными узорами и необычными деталями, такими как бамбуковые ручки.



Сумка Dolce & Gabbana с вышивкой в ретро-стиле / Фото с сайта бренда

Изящные сумочки с бабушкиным шармом становятся полноценной частью осенне-зимнего гардероба, а не просто деталью какого-то интересного театрального костюма. Их главное преимущество – в игре контрастов, ведь нежный шелк, вышивка и сверкающий бисер прекрасно уравновешивают массивные шерстяные пальто мужского кроя, объемные свитера грубой вязки, плотный деним, повседневные рубашки и другие вещи.



Миниатюрные винтажные сумки снова в моде / Фото с Pinterest

Звезды стритстайла мастерски вписывают такие сокровища в повседневные образы, избегая чрезмерной театральности. Алекса Чанг смело сочетает блестящую текстильную сумочку с лаконичной базовой футболкой, свободными штанами и классическим тренчем, Зои Кравиц носит вышитую сумочку-багет с деловым жакетом, а сестры Дакота и Эль Феннинг дополняют атласными сумочками вечерние платья.

Звезды выбирают маленькие винтажные сумочки: смотрите фото

Увлечение наивным ретро гармонично продолжает популярность домашнего уюта, в рамках которого гардеробы также покоряют винтажное кружево и большие цветочные броши. Достаточно одного такого колоритного аксессуара ручной работы, чтобы превратить сдержанную теплую капсулу в изысканный модный манифест.