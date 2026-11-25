Сумка зимой остается таким же важным акцентом образа, как и в теплые сезоны, хотя из-за объемной верхней одежды выбрать удачную модель значительно сложнее. Модные эксперты выделили четыре самых практичных фасона сумок, которые безупречно сочетают вместительность, удобство и актуальные подиумные тренды.

В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на фасоны, которые обеспечивают полную свободу движений и безупречно сочетаются с массивной теплой одеждой, пишет Elle. Это сумки приятных глубоких оттенков, которые удачно сочетаются с любой верхней одеждой – пальто, пуховиком, курткой или дубленкой.

Большие мягкие сумки на плечо

Объемные вместительные модели из мягкой кожи или замши стали основой коллекций Dior, Coach и Balenciaga. В такой аксессуар без труда поместятся рабочий ноутбук, блокнот, косметичка и другие повседневные мелочи. Благодаря широкому плечевому ремню эту сумку удобно носить поверх объемного пуховика или тяжелого шерстяного пальто.



Модные сумки на зиму 2027 / Фото из инстаграма heathershelleyfitz

Сумки с верхними ручками

Для тех, кто предпочитает брать с собой минимум вещей, подойдут изящные сумки с короткими верхними ручками. Модные дома Gucci и Prada советуют носить их прямо в ладони или элегантно на запястье. Это практичное решение, которое оставляет руку свободной для смартфона и придает образу собранности и шика.

Сумка с короткими ручками в тренде: смотрите фото

Сумки в форме полумесяца

Аксессуары полукруглой формы в виде полумесяца сохраняют лидирующие позиции на подиумах Chanel и Bottega Veneta. Дизайнеры предлагают как графичные четкие линии, так и плавные вытянутые силуэты. Благодаря округлой форме такие сумки гармонично уравновешивают строгую геометрию зимней верхней одежды.



Сумка в форме полумесяца в моде / Фото из инстаграма etherealbespoke

Сумки с тиснением под крокодила

Текстурированная кожа под рептилию стала одной из главных фактур сезона, украсив шоперы, клатчи и сумки-бочки. Палитра варьируется от базового черного и темно-синего до насыщенных шоколадного, бордового и изумрудного цветов. Тиснение мгновенно преображает любой базовый наряд и делает его визуально дороже.

Сумка с тиснением под крокодила: смотрите фото

Наряду с функциональными моделями на каждый день гардеробы модниц покоряют нежные винтажные "бабушкины" сумочки, которые создают выразительный стильный контраст с теплыми фактурами.