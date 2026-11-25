Цього сезону дизайнери зробили ставку на фасони, які дарують повну свободу рухів і бездоганно комбінуються з масивним теплим гардеробом, пише Elle. Це сумки приємних глибоких відтінків, які вдало поєднуватимуться з будь-яким верхом – пальтом, пуховиком, курткою чи дублянкою.

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Великі м'які сумки на плече

Об'ємні місткі моделі з м'якої шкіри або замші стали основою колекцій Dior, Coach та Balenciaga. У такий аксесуар без зусиль помістяться робочий ноутбук, блокнот, косметичка та інші щоденні дрібниці. Завдяки широкому плечовому ременю цю сумку комфортно носити поверх об'ємного пуховика чи важкого вовняного пальта.

Модні сумки на зиму 2027 / Фото з інстаграму heathershelleyfitz

Сумки з верхніми ручками

Для тих, хто віддає перевагу мінімуму речей із собою, підійдуть витончені сумки з короткими верхніми ручками. Модні доми Gucci та Prada радять носити їх безпосередньо в долоні або елегантно на зап'ястку. Це практичне рішення, яке залишає руку вільною для смартфона та додає образу зібраності й шику.

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Сумка з короткими ручками в тренді: дивіться фото

Сумки у формі half-moon

Аксесуари напівкруглої форми у вигляді півмісяця зберігають лідерські позиції на подіумах Chanel та Bottega Veneta. Дизайнери пропонують як графічні чіткі лінії, так і плавні витягнуті силуети. Завдяки округлій формі такі сумки гармонійно врівноважують строгу геометрію зимового верхнього одягу.

Сумка півмісяць в моді / Фото з інстаграму etherealbespoke

Сумки з тисненням під крокодила

Текстурована шкіра під рептилію стала однією з головних фактур сезону, прикрасивши шопери, клатчі та сумки-бочки. Палітра варіюється від базового чорного та темно-синього до насиченого шоколадного, бордового й смарагдового кольорів. Тиснення миттєво підносить будь-який базовий комплект і робить його візуально дорожчим.

Сумка з тисненням під крокодила: дивіться фото

Поряд із функціональними моделями на щодень гардероби модниць підкорюють ніжні вінтажні "бабусині" сумочки, які створюють виразний стильний контраст із теплими фактурами.