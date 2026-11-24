Французский стиль в холодное время года традиционно становится более собранным, нарядным и насыщенным благородными фактурами. Француженки любят лаконичность, интересные детали и легкую небрежность, продуманную до мелочей.

Эксперты Who What Wear проанализировали образы известных французских инфлюенсерок в преддверии начала зимнего сезона. Парижанки делают ставку на баланс практичности и выразительных ретроакцентов, смело адаптируя эстетику девяностых годов и фактурные ткани к повседневной городской жизни.

Среди фаворитов европейских стритстайл-звезд четко выделяются семь ключевых вещей:

Джинсы bootcut с низкой посадкой. Модели с легким расширением книзу возвращают винтажное настроение в повседневный гардероб и безупречно смотрятся в паре с обувью на каблуке или массивными ботинками.



Какие джинсы носить зимой 2027 / Фото из инстаграма sabinasocol

Принт "далматинец". Графический черно-белый узор, родом из 90-х, триумфально вернулся на подиумы, а француженки выбирают остроносые туфли Reformation или Prada с такой текстурой, чтобы оживить сдержанные монохромные образы.

Графический черно-белый узор, родом из 90-х, триумфально вернулся на подиумы, а француженки выбирают остроносые туфли Reformation или Prada с такой текстурой, чтобы оживить сдержанные монохромные образы. Куртки с меховой отделкой. Верхняя одежда с пушистыми воротниками и манжетами от STAUD и Rixo стала главной инвестицией для создания элегантного и теплого силуэта в морозные дни.



Одежда с мехом в моде / Фото из инстаграма melodiebanfield

Бархатные штаны. Вместо классических вечерних платьев модницы все чаще отдают предпочтение мягкому фактурному бархату, сочетая широкие штаны насыщенных оттенков с вышитыми жакетами или лаконичными топами.

Вместо классических вечерних платьев модницы все чаще отдают предпочтение мягкому фактурному бархату, сочетая широкие штаны насыщенных оттенков с вышитыми жакетами или лаконичными топами. Юбки с перьевой бахромой. Невесомое украшение на подоле придает динамику зимним нарядам, особенно когда праздничную пушистую юбку сочетают с минималистичным шерстяным свитером.



Какие юбки носят француженки / Фото из инстаграма sylviemus_

Глубокий кобальтовый оттенок. Этот выразительный синий тон уже заполняет коллекции Sézane и Madewell в виде уютных объемных шарфов и вельветовых штанов.

Этот выразительный синий тон уже заполняет коллекции Sézane и Madewell в виде уютных объемных шарфов и вельветовых штанов. Свитеры на молнии с высоким воротником. Для непринужденных будней француженки выбирают трикотажные модели с воротником-воронкой на молнии, дополняя полосатый или однотонный верх прямым классическим пальто.



Свитеры на молнии снова в моде / Фото из инстаграма chbickley

Каждый из этих трендов помогает создать эффектный многослойный образ без лишних усилий и потери комфорта. Понять философию непринужденной элегантности и узнать больше секретов помогает аутентичный стиль француженок, который остается надежным ориентиром для безупречного сезонного гардероба.