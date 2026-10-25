Зумеры выбирают эти тренды: 5 зимних вещей, на которые стоит обратить внимание каждой

Новое поколение модниц активно формирует главные зимние тенденции, сочетая практичность с непринужденным шиком. Эти пять стильных находок легко впишутся в гардероб женщины любого возраста.

Модная обозревательница Who What Wear Келси Стюарт проанализировала гардеробы популярных инфлюенсеров поколения Z и выделила самые трендовые силуэты сезона. Несмотря на смелость молодежного стиля, эти тенденции легко адаптировать к гардеробу женщины любого возраста.

Куртки в стиле милитари

В нулевых куртки-милитари носили исключительно со скинни-джинсами, но зумеры сломали этот стереотип и сочетают их со свободными джинсами. Зимой такая куртка может стать прекрасным дополнением многослойного образа – ее можно надеть на плотный гольф под пуховик.



Жакет в стиле милитари в моде / Фото с Pinterest

Кожаные штаны

Кожаные штаны больше не принадлежат только рок-н-роллу – зумеры превращают их в основу для уютных зимних аутфитов. Они прекрасно защищают от холодного ветра, а сбалансировать их текстуру можно мягким трикотажем или кашемиром.



Кожаные штаны со свитером на зиму / Фото J.Crew

Шарфы из искусственного меха

Зумеры ценят тепло и комфорт, поэтому объемные шарфы из искусственного меха стали их главным зимним мастхэвом. В черном или насыщенном шоколадном оттенке этот пушистый аксессуар не только надежно согревает в мороз, но и придает текстуры любой верхней одежде.

Как стильно носить шарф из искусственного меха: смотрите фото

Фланелевые рубашки

Мягкая фланелевая рубашка в клетку возвращается в гардеробы именно как согревающий элемент. Зимой модницы носят ее оверсайз-версию в качестве промежуточного слоя – поверх термобелья или водолазки и под теплый пуховик.



Фланелевая рубашка на зиму / Фото с Pinterest

Сапоги с голенищем "гармошкой"

Главное правило сезона в обуви – чем свободнее голенище, тем лучше. Замшевые или кожаные высокие сапоги с заправленными внутрь штанами не только выглядят стильно, но и прекрасно защищают ноги от зимней погоды.



Модная обувь на зиму 2027 / Фото с Pinterest

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