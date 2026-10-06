Приталенный жакет возвращается в моду и становится главной базой для женщин 40+

Очень долгое время приталенные жакеты считались антитрендом. Но в этом году, как мы видим, очень многие "устаревшие" модели одежды возвращаются в моду. Не всегда в том виде, в котором они были популярны несколько лет назад или даже десятилетия, однако это те самые любимые силуэты.

В этом году приталенный жакет несколько преобразился и вернулся к нам в удобном варианте, который идеально подойдет женщинам старше 40 лет. Персональный стилист Хизер Шелли Фитцпатрик в своем инстаграме показала стильный вариант жакета, который можно носить и как верхнюю одежду, и как деталь многослойного образа.

Стилистка представила классическую модель в современной интерпретации: короткий приталенный жакет-куртка с акцентными пуговицами и отложным воротником. Он прекрасно иллюстрирует, как подчеркивать женственный силуэт в повседневной жизни.



Как носить черный приталенный жакет осенью / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Почему стоит купить приталенный жакет женщинам за 40 лет

Во-первых, приталенный жакет придает образу утонченную структуру. Он объединяет образ, делает осанку более стройной и вытягивает силуэт. Во-вторых, он не выглядит как скучный офисный костюм. Благодаря современному крою – слегка укороченная длина, фактурные пуговицы, дополнительные детали на спинке – это уже не устаревший пиджак из 2010-х, а самодостаточный стильный верх.



Как стильно носить приталенный жакет-куртку осенью / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

На что обратить внимание при выборе приталенного жакета

Особенно важно обратить внимание на правильную длину. Жакет заканчивается чуть ниже линии талии или на уровне бедренных костей, что идеально гармонирует с туловищем и ногами. Обратите внимание на плотность ткани. Жакет держит форму за счет качественного материала, а не за счет того, что он достаточно обтягивающий. И здесь как раз очень важно выбирать правильный размер одежды. Стилисты настаивают на том, чтобы вы не покупали вещи, которые совершенно не вашего размера, даже если они в тренде.



С чем носить черный приталенный жакет / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

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