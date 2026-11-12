Трендовые идеи с подиума: модный макияж на Новый год под любой образ

Мировые модные дома на последних показах коллекций представили основные тенденции макияжа, которые смело можно адаптировать для встречи Нового года. Эти идеи способны подчеркнуть любой вечерний образ. От утонченного сияния на веках до насыщенных изумрудных смоки – подиумные тренды предлагают яркие альтернативы привычным нюдовым образам.

Ведущие стилисты на показах коллекций мировых брендов продемонстрировали отказ от строгого минимализма в пользу смелых текстур и насыщенных оттенков. Визажисты брендов Givenchy, Chanel, Dries Van Noten, The Attico, Khaite и Roberto Cavalli задали ключевые эстетические ориентиры, которые мы можем использовать для праздничных вечеринок.

Идеи модного макияжа на Новый год 2027

Ретрострелки электрик в стиле восьмидесятых от Givenchy. Графичные кобальтовые линии на веках в сочетании с безупречно чистой кожей и нейтральным блеском для губ мгновенно открывают взгляд. Этот выразительный акцент идеально подходит к лаконичному черному платью, избавляя от необходимости перегружать новогодний наряд массивными украшениями.

Макияж с цветными стрелками: смотрите фото

Деликатное звездное сияние по версии Chanel. Креативный директор по макияжу Лючия Пьерони доказала, что глиттер может выглядеть изысканно и сдержанно благодаря рассыпанным светоотражающим частицам на веках и висках. Бархатистые розовые оттенки на лице создают сбалансированный эффект ночной элегантности, который будет гармонировать с изящными шелковыми платьями.



Макияж с легким мерцанием на веках / Фото с Pinterest

Крупный глиттер вместо хайлайтера от The Attico. Вместо привычного жидкого шиммера на скулы наносят большие блестки, которые отражают свет при движении и напоминают драгоценные камни. На фоне матовой кожи такой футуристический бьюти-прием выглядит смело и прекрасно подойдет для танцев до самого утра.

Макияж с глиттером на Новый год: смотрите фото

Неоновые румяна для лифтинг-эффекта от The Attico. Насыщенные розовые пигменты растушевываются высоко на скулах и расходятся к вискам, мгновенно освежая лицо после насыщенных рабочих будней. В сочетании с густым слоем туши на ресницах этот макияж сохраняет стойкость и эффектный вид на протяжении всей праздничной ночи.



Модный макияж с румянами / скриншот из инстаграма voguerunway

Изумрудные smoky eyes от Roberto Cavalli. Глубокий зеленый цвет с шелковистым переливом, растушеванный за внешние уголки глаз, создает притягательный кошачий взгляд. Поскольку нюдовые губы оставляют все внимание глазам, насыщенный ювелирный оттенок теней становится беспроигрышным вариантом для создания загадочного и роскошного образа.



Изумрудный макияж глаз / Фото из инстаграма pauldellozphotography

Ну и какая же встреча Нового года без гламурного маникюра? Ловите подборку роскошных цветов для ваших ноготков.