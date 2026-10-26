Освежит любой образ: этот свитер уже стал главным хитом осени и заполонил соцсети модниц

С наступлением прохладных дней яркий трикотаж становится основой уютных и изящных осенних образов. Насыщенный фиолетовый цвет способен мгновенно освежить базовый гардероб и придать ему изысканный вид.

Ленты социальных сетей неожиданно заполонили джемперы в ярко-фиолетовых оттенках, которые стали новым горячим микротрендом среди инфлюенсерок, сообщает издание Cosmopolitan. Насыщенный цвет не требует сложного кроя или большого количества аксессуаров, чтобы привлечь внимание и сделать наряд выразительным. Секрет его стилизации заключается в контрасте между ярким трикотажем и вещами с более спокойной фактурой или сдержанным цветом.

Самый модный свитер на осень 2026 года

Самый простой и всегда удачный выбор для повседневной жизни – сочетание фиолетового джемпера с джинсами. Голубые модели прямого кроя создают непринужденный комплект, а темный деним делает образ более собранным и элегантным.

С чем носить фиолетовый свитер осенью – модный образ с джинсами / Фото из инстаграма @nadiyalyalko

Если же вам хочется добавить аутфиту фактурности, замените джинсы юбкой из замши или гладкого атласа. Шелковистая поверхность уравновешивает объемный трикотаж и делает сочетание изысканным без лишних деталей.

Образ с фиолетовым свитером и атласной юбкой / Фото из инстаграма @fannyekstrand

Что интересно, яркий свитер также прекрасно смотрится с классической верхней одеждой нейтрального цвета. В частности, с шерстяным пальто, тренчем или лаконичной курткой. Фиолетовый акцент освежает базовый гардероб, выглядывая из-под расстегнутого пальто или дополняя темные штаны.

Фиолетовый свитер можно носить с пальто / Фото Pinterest

В целом модные свитера осени 2026 года поражают разнообразием: от минималистичных моделей с круглым вырезом до изящной вышивки и фактурного плетения. Яркий трикотаж легко вписывается в эти тенденции и помогает создавать стильные образы.