Освіжить будь-який образ: цей светр вже став головним хітом осені й заполонив соцмережі модниць

Фіолетовий светр став головним трендом осені 2026 / Фото з інстаграму @vakhuulaa
З настанням прохолодних днів яскравий трикотаж стає основою затишних і витончених осінніх образів. Насичений фіолетовий колір здатен миттєво освіжити базовий гардероб і надати йому вишуканого вигляду.
Стрічки соцмереж неочікувано заполонили джемпери в яскраво-фіолетових відтінках, які стали новим гарячим мікротрендом серед інфлюєнсерок, повідомляє видання Cosmopolitan. Насичений колір не потребує складного крою чи великої кількості аксесуарів, щоб привернути увагу та зробити аутфіт виразним. Секрет його стилізації полягає в контрасті між яскравим трикотажем і речами зі спокійнішою фактурою або стриманішим кольором.
Наймодніший светр на осінь 2026 року
Найпростіший і завжди вдалий вибір для повсякденного життя – поєднання фіолетового джемпера з джинсами. Блакитні моделі прямого крою створюють невимушений комплект, а темний денім робить образ більш зібраним та елегантним.
Якщо ж вам хочеться додати аутфіту фактурності, замініть джинси спідницею із замші або гладкого атласу. Шовковиста поверхня врівноважує об'ємний трикотаж і робить поєднання вишуканим без зайвих деталей.
Що цікаво, яскравий светр також чудово виглядає з класичним верхнім одягом нейтрального кольору. Зокрема, з вовняним пальтом, тренчем або лаконічною курткою. Фіолетовий акцент освіжає базовий гардероб, визираючи з-під розстебнутого пальта чи доповнюючи темні штани.
Загалом модні светри осені 2026 року вражають різноманіттям: від мінімалістичних моделей із круглим вирізом до витонченої вишивки та фактурного плетіння. Яскравий трикотаж легко інтегрується в такі тенденції та допомагає створювати стильні образи.
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