Освіжить будь-який образ: цей светр вже став головним хітом осені й заполонив соцмережі модниць

Стрічки соцмереж неочікувано заполонили джемпери в яскраво-фіолетових відтінках, які стали новим гарячим мікротрендом серед інфлюєнсерок, повідомляє видання Cosmopolitan. Насичений колір не потребує складного крою чи великої кількості аксесуарів, щоб привернути увагу та зробити аутфіт виразним. Секрет його стилізації полягає в контрасті між яскравим трикотажем і речами зі спокійнішою фактурою або стриманішим кольором.

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Наймодніший светр на осінь 2026 року

Найпростіший і завжди вдалий вибір для повсякденного життя – поєднання фіолетового джемпера з джинсами. Блакитні моделі прямого крою створюють невимушений комплект, а темний денім робить образ більш зібраним та елегантним.

З чим носити фіолетовий светр восени – модний образ з джинсами / Фото з інстаграму @nadiyalyalko

Якщо ж вам хочеться додати аутфіту фактурності, замініть джинси спідницею із замші або гладкого атласу. Шовковиста поверхня врівноважує об'ємний трикотаж і робить поєднання вишуканим без зайвих деталей.

Образ з фіолетовим светром та атласною спідницею / Фото з інстаграму @fannyekstrand

Що цікаво, яскравий светр також чудово виглядає з класичним верхнім одягом нейтрального кольору. Зокрема, з вовняним пальтом, тренчем або лаконічною курткою. Фіолетовий акцент освіжає базовий гардероб, визираючи з-під розстебнутого пальта чи доповнюючи темні штани.

Фіолетовий светр можна носити з пальтом / Фото Pinterest

Загалом модні светри осені 2026 року вражають різноманіттям: від мінімалістичних моделей із круглим вирізом до витонченої вишивки та фактурного плетіння. Яскравий трикотаж легко інтегрується в такі тенденції та допомагає створювати стильні образи.