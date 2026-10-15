Что купить в секонд-хенде: 4 вещи из мужского отдела, которые вам понадобятся на осень

В секонд-хендах часто прячутся настоящие винтажные сокровища, которые по качеству и стилю способны превзойти любой масс-маркет. Не стоит бояться покупать там вещи – наоборот, это разумный способ собрать уникальный, экологичный и стильный гардероб без больших затрат.

Сомнения по поводу вещей из секонд-хенда обычно исчезают сразу после первой удачной "находки", когда среди огромного количества одежды удается найти идеальный кашемир или брендовую вещь. Ранее 24 Канал рассказывал о том, что вообще стоит покупать в секонд-хенде, чтобы не тратить деньги зря.

Настоящая магия начинается тогда, когда вы смело выходите за пределы женских отделов и отправляетесь на охоту за сокровищами в мужской зал. Именно там прячутся лучшие фактурные вещи с идеальной посадкой, которые делают образ дорогим и непринужденным. На осень вы здесь точно найдете несколько качественных моделей.



Что покупать в секонд-хенде в мужском отделе / Фото с Pinterest

Какие вещи покупать в секонд-хенде в мужском отделе

Базовые пиджаки. В секонд-хендах много качественных лаконичных мужских пиджаков, которые можно взять и добавить в женский гардероб. Выбирайте шерстяной пиджак в клетку или полоску сдержанных цветов, чтобы его потом можно было сочетать с разными вещами из вашего гардероба.

Толстые свитера. В мужском отделе всегда можно найти классный свитер насыщенного цвета, который станет отличным дополнением к вашим осенним вещам. Это может быть объемный свитер с фактурной вязкой темно-синего или коричневого цвета, который точно будет куда надеть.



Мужские свитера идеально вписываются в женский гардероб / Фото с Pinterest

Любые рубашки. Если вам нужна базовая рубашка оверсайз, то сразу отправляйтесь в мужской отдел секонд-хенда. Там всегда можно найти качественные модели из плотного хлопка или льна, которые идеально сидят по фигуре, создавая эффектный непринужденный силуэт.

Свободные штаны и джинсы. Ищите прямые классические штаны или свободные джинсы из плотного денима. Они не сковывают движений, держат форму, хорошо смотрятся с ремнем и придают образу той самой непринужденной маскулинной элегантности.



Что покупать в мужском отделе в секонд-хенде / Фото с Pinterest

Единственная проблема, которая может возникнуть при покупке вещей в мужском отделе – это подбор размера. Это очень важный момент, ведь не стоит покупать вещи, которые вам совершенно не подходят по размеру и плохо сидят на фигуре.

Кстати, возможно, не стоит сразу бежать в секонд-хенд, ведь и в шкафу вашего мужа найдется несколько вещей, которые можно включить в свои наряды.