Сумніви щодо речей із секонд-хенду зазвичай зникають одразу після першого вдалого "улову", коли знаходиш ідеальний кашемір чи брендову річ у морі одягу. Раніше 24 Канал розповідав про те, що взагалі варто купувати у секонд-хенді, аби не витрачати гроші на вітер.

Справжня магія починається тоді, коли ви сміливо виходите за межі жіночих відділів і вирушаєте на полювання за скарбами до чоловічого залу. Саме там ховаються найкращі фактурні речі з ідеальною посадкою, які роблять образ дорогим і розслабленим. На осінь ви собі тут точно знайдете кілька якісних моделей.



Що купувати в секонді у чоловічому відділі / Фото з Pinterest

Які речі купувати у секонді в чоловічому відділі

Базові піджаки. У секонд-хендах багато якісних лаконічних чоловічих піджаків, які можна забрати у жіночий гардероб. Обирайте вовняний піджак у клітинку чи смужку стриманих кольорів, щоб його потім можна було поєднувати з різними речами вашого гардероба.

Грубі светри. У чоловічому відділі завжди можна знайти класний светр насиченого кольору, який складе чудову компанію вашим осіннім речам. Це може бути об’ємний светр з фактурною в'язкою темно-синього чи коричневого кольору, який точно будете носити.



Чоловічі светри ідеально вписуються у жіночий гардероб / Фото з Pinterest

Будь-які сорочки. Якщо вам потрібна базова оверсайз-сорочка, то одразу прямуйте до чоловічого відділу секонд-хенду. Там завжди можна знайти якісні моделі зі щільної бавовни чи льону, які ідеально сідають на фігуру, створюючи ефектний розслаблений силует.

Вільні штани та денім. Шукайте прямі класичні штани або вільні джинси з цупкого деніму. Вони не обмежують рухів, тримають форму, мають гарний вигляд із ременем і додають образу тієї самої невимушеної маскулінної елегантності.



Що купувати у чоловічому залі у секонд-хенді / Фото з Pinterest

Єдина проблема, яка може виникнути під час купівлі речей у чоловічому відділі – це підбір розміру. Це дуже важливий момент, адже не варто купувати речі, які вам зовсім не підходять за розміром і погано сидять на фігурі.

До речі, можливо, не варто одразу бігти у секонд-хенд, бо у шафі вашого чоловіка також знайдеться кілька речей, які можна забрати у свої аутфіти.