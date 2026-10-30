Наоми Уоттс доказала, что эти две детали гардероба – самые модные этой осенью

Звездные образы для путешествий уже давно стали неиссякаемым источником вдохновения для создания комфортных и в то же время изысканных повседневных нарядов. Этой осенью достаточно добавить в базовый капсульный гардероб две яркие вещи, чтобы привычный лук превратился в модный street style.

Голливудскую звезду Наоми Уоттс заметили в аэропорту Рима в безупречном повседневном образе, где главный акцент был сделан на яркой обуви. Актриса выбрала красные кроссовки Vans Super Lowpro, наглядно продемонстрировав, как стильно носить красные кроссовки этой осенью вместо привычных белых сникерсов.

Для длительного путешествия Наоми сделала ставку на абсолютный комфорт, соединив спортивный шик с вечной классикой. Она надела свободные прямые спортивные штаны нейтрального серого цвета и объемный черный кожаный бомбер, который мгновенно поднял уровень всего наряда.



Наоми Уоттс в красных кроссовках и кожаном бомбере / Getty Images

Красный стал главным цветовым фаворитом сезона, что подтвердили подиумные показы Michael Kors, Hermès и Carolina Herrera. Однако для практичной повседневной капсулы необязательно одеваться в тотал-лук – достаточно одного яркого цветового акцента на аксессуарах или обуви.



Как носить красные кроссовки осенью / Фото из инстаграма missjamiefirth

Стилистический трюк актрисы заключается в использовании серого оттенка штанов в качестве мягкого визуального перехода между насыщенным черным кожаным верхом и ярко-красной парой кроссовок. Подобный баланс легко повторить, сочетая с акцентной обувью серый или голубой деним, шерстяные юбки или широкие штаны.



Красные кроссовки, голубые джинсы и темное пальто / Фото из инстаграма annesophiewencker

Если вы думаете, что красные кроссовки стоит носить только с джинсами в рамках непринужденного образа, то попробуйте посмотреть на эту обувь под другим углом. Спортивная обувь может стильно разнообразить офисный лук в виде серого делового костюма.



Серый деловой костюм с красными кроссовками / Фото из инстаграма styleophiles

Чтобы гармонично вписать второй ключевой элемент звездного образа в свой гардероб, узнайте, как стильно носить кожаный бомбер этой осенью, и создавайте роскошные многослойные комплекты на каждый день.