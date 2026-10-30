Наомі Воттс довела, що ці дві деталі гардероба є найтрендовішими цієї осені

Голлівудську зірку Наомі Воттс помітили в аеропорту Рима у бездоганному повсякденному образі, де головний акцент припав на яскраве взуття. Акторка обрала червоні кросівки Vans Super Lowpro, наочно продемонструвавши, як стильно носити червоні кросівки цієї осені замість звичних білих снікерсів.

Adv

Для тривалої подорожі Наомі зробила ставку на абсолютний комфорт, скомбінувавши спортивний шик із вічною класикою. Вона одягла розслаблені прямі спортивні штани нейтрального сірого кольору та об'ємний чорний шкіряний бомбер, який миттєво підвищив рівень усього аутфіту.

Наомі Воттс у червоних кросівках та шкіряному бомбері / Getty Images

Червоний став головним колірним фаворитом сезону, що підтвердили подіумні покази Michael Kors, Hermès та Carolina Herrera. Проте для практичної щоденної капсули необов'язково одягатися в тотал-лук – достатньо одного виразного кольорового спалаху на аксесуарах або взутті.

Як носити червоні кросівки восени / Фото з інстаграму missjamiefirth

Стилістичний трюк акторки полягає у використанні сірого відтінку штанів як м'якого візуального переходу між насиченим чорним шкіряним верхом і яскраво-червоною парою кросівок. Схожий баланс легко повторити, комбінуючи з акцентним взуттям сірий чи блакитний денім, вовняні спідниці чи широкі штани.

Реклама

Червоні кросівки, блакитні джинси та темне пальто / Фото з інстаграму annesophiewencker

Якщо ви думаєте, що червоні кросівки варто носити лише з джинсами в рамках розслабленого аутфіту, то спробуйте подивитися на це взуття під іншим кутом. Спортивне взуття може стильно розбавити офісний лук у вигляді сірого ділового костюма.

Сірий діловий костюм з червоними кросівками / Фото з інстаграму styleophiles

Щоб гармонійно вписати другий ключовий елемент зіркового аутфіту у свій гардероб, дізнайтеся, як стильно носити шкіряний бомбер цієї осені та створювати розкішні багатошарові комплекти на кожен день.