5 модных способов носить обычную рубашку по-новому: это модная находка

Классическая рубашка есть в гардеробе почти у каждой женщины, однако далеко не все догадываются, какое стилистическое сокровище скрывается за этой базовой вещью. Ведущие мировые дизайнеры доказали, что эта привычная деталь гардероба способна стать эффектным акцентом вашего повседневного образа.

Согласно последним показам ведущих модных домов, классическая рубашка на пуговицах официально стала главным фаворитом подиумов, пишет British Vogue. Вот пять свежих стилистических приемов, которые легко повторить уже сейчас. Поднимите свою рубашку на новый модный уровень.

Как носить рубашку осенью: с V-образным вырезом

Надевайте рубашку с накрахмаленным воротником под трикотажный джемпер с глубоким вырезом, как на показе Miu Miu. Дополните этот дуэт джинсами свободного кроя, чтобы сгладить излишнюю строгость.

Как носить обычную рубашку, показала Джиджи Хадид: смотрите фото

Застегнутая на все пуговицы

Prada делает ставку на безупречную сдержанность. Лаконичная рубашка темного оттенка, застегнутая до самого горла и заправленная в фактурную юбку миди, визуально удлиняет фигуру и создает строгую графическую линию.



Как стильно носить рубашку осенью с юбкой / Фото с Pinterest

Как стильно носить рубашку: расстегнутая и заправленная

В стилизации от Bottega Veneta свободная шелковая или поплиновая рубашка остается полностью расстегнутой на груди и небрежно заправленной в брюки с высокой талией. Главное правило безупречности – идеально отпаренная ткань.

С чем сочетать шелковую рубашку и как носить: смотрите фото

Только на одну верхнюю пуговицу

Матье Блази для Chanel предлагает застегнуть только одну пуговицу у воротника, расстегнув остальные. Это создает эффектный треугольный силуэт под жакетом свободного кроя. Эффект многослойности гарантирован.

Как модно носить рубашку: смотрите фото

С юбкой-карандашом

Коллекция Givenchy возвращает эстетику изысканного делового гардероба. Четкая светлая рубашка идеального кроя в сочетании с юбкой-карандашом формирует безупречный силуэт успешного лидера.

Как стильно носить обычную рубашку: смотрите фото

И всегда можно добавить к осенним нарядам теплые аксессуары. Например, недавно актриса Джулианна Мур продемонстрировала неожиданный аксессуар, который придаст тепла и стиля осенним образам.