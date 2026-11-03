5 модних способів носити звичайну сорочку по-новому: це модний скарб

Згідно зі свіжими показами провідних модних будинків, класична сорочка на ґудзиках офіційно стала головним фаворитом подіумів, пише British Vogue. Ось п'ять свіжих стилістичних прийомів, які легко повторити вже зараз. Виведіть свою сорочку на новий модний рівень.

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Як носити сорочку восени: з V-подібним вирізом

Одягайте сорочку з накрохмаленим коміром під трикотажний джемпер із глибоким вирізом, як на показі Miu Miu. Доповніть дует розслабленими джинсами вільного крою, щоб збити зайву строгість.

Як носити звичайну сорочку, показала Джіджі Хадід: дивіться фото

Застебнута на всі ґудзики

Prada робить ставку на бездоганну стриманість. Лаконічна сорочка темного відтінку, застебнута під саме горло та заправлена у фактурну спідницю міді, витягує зріст та створює строгу графічну лінію.

Як стильно носити сорочку восени зі спідницею / Фото з Pinterest

Як носити сорочку стильно: розстебнута й заправлена

У стилізації від Bottega Veneta вільна шовкова чи поплінова сорочка залишається повністю розстебнутою на грудях і недбало заправляється у штани з високою талією. Головне правило бездоганності – ідеально відпарена тканина.

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З чим поєднувати шовкову сорочку та як носити: дивіться фото

Лише на один верхній ґудзик

Матьє Блазі для Chanel пропонує застебнути лише один ґудзик біля коміра, розпустивши решту пілочок. Це створює ефектний трикутний силует під жакетом вільного крою. Ефект багатошаровості гарантований.

Як модно носити сорочку: дивіться фото

Зі спідницею-олівцем

Колекція Givenchy повертає естетику вишуканого ділового гардероба. Чітка світла сорочка ідеального крою у комбінації зі спідницею-олівцем формує бездоганний силует успішної лідерки.

Як носити звичайну сорочку стильно: дивіться фото

І завжди можна додати до осінніх аутфітів теплих аксесуарів. Наприклад, нещодавно акторка Джуліанна Мур показала неочікуваний аксесуар, який додасть тепла та стилю осіннім лукам.