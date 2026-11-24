Секрет эффектного образа, состоящего из свитера и рубашки, заключается в продуманной многослойности, когда манжеты, воротник или подол рубашки создают акцентные контрасты. Это стильное сочетание пригодится вам и в самый прохладный день, и в самый ответственный момент.

Немецкое издание Myself поделилось проверенными формулами многослойности, которые превращают привычную рубашку и уютный свитер в изысканный и современный наряд. Стилисты советуют экспериментировать с пропорциями и фактурами, адаптируя базовые вещи под офисные будни, прогулки по городу или встречи на выходных.

Стиль преппи с мини-юбкой и сапогами

Классический трикотажный свитер поверх рубашки звучит по-новому, если скомбинировать его с лаконичной короткой юбкой и высокими сапогами до колена. Наиболее изысканно такой набор смотрится в сдержанной нейтральной гамме: оттенках бежевого, шоколадного, дымчато-серого или глубокого черного. Главный стилистический трюк заключается в том, чтобы аккуратный воротничок и манжеты рубашки обязательно выглядывали из-под вязаного полотна. А чтобы зимой в короткой юбке не было холодно, выбирайте длинные модные пальто, которые согреют в самую прохладную погоду.



Как модно носить свитер с рубашкой / Фото из инстаграма livia_auer

Элегантный городской шик с широкими штанами

Сочетание рубашки под вязаным джемпером с широкими палаццо или штанами прямого кроя создает непринужденный, но в то же время сдержанный образ. Свежести наряду придает подол рубашки, выпущенный из-под свитера. Завершить такой комфортный деловой лук можно классическими ботинками и лаконичной курткой.

Как стильно носить свитер и рубашку: смотрите фото

Джинсы и трикотаж, накинутый на плечи

Традиционный тандем рубашки и джинсов заиграет новыми красками, если свитер просто небрежно накинуть на плечи вместо шарфа или шали. Вязаная фактура придает глубины образу и легко превращается в полноценный верхний слой, когда на улице становится холоднее. К образу подойдут кожаные ботильоны, сапоги на толстой подошве и элегантная сумка с четкими линиями.

Стильный вариант, как носить рубашку и свитер: смотрите фото

Смелый силуэт с удлиненным оверсайзом

Объемный длинный свитер поверх удлиненной рубашки способен полностью заменить трикотажное теплое платье. Контраст длины с высокими сапогами делает образ эффектным и визуально удлиняет ноги. Распущенный подол создаст нужный эффект наслоения и защитит от морозного ветра.

Длинная рубашка со свитером: смотрите фото

Такой вариант с удлиненной рубашкой зимой стоит носить с утепленными колготками. Ранее 24 Канал рассказывал про неочевидные вещи, которые стоит купить на зиму.